10 yaşındaki Alper’in ölümünde ’sürüklenme’ detayı! ’İlk kez markete gitti, bir daha dönemedi’

"İLK DEFA TEK BAŞINA MARKETTE GİTTİ, EVİNE DÖNEMEDİ"

Kazanın yaşandığı noktada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan anne Zehra Alkan ve dede Ali Alkan, yaşadıkları büyük acıyı ve devam eden yargılama sürecine ilişkin endişelerini dile getirdi. Oğlunun ailenin tek çocuğu ve en büyük torunu olduğunu anlatan anne Zehra Alkan, Alper Yusuf'un henüz 10 yaşında olduğunu belirterek şunları söyledi: "Oğlum Alper Yusuf 10 yaşındaydı. Dünya tatlısı bir oğlandı. Benim tek yavrumdu, tek çocuğumdu. Çok sevildi, çok güzel yetiştirildi. İlk defa tek başına markete gidiyordu. Ve tek başına gittiği yerden ilk defa evine dönemedi. Ben oğlumun cansız bedenini aldım. Bu benim için çok zor. Çünkü ben şimdiye kadar onunla beraber bir hayat yaşamıştım. Şimdi onsuz yaşamak benim için çok zor. Benim hayatım onun üzerine kuruluydu. Benim önceliğim oydu, şimdi hayatta tutunacak tek bir dalım kalmadı."

"HIZI HALA BELLİ DEĞİL"

Aracın hızına ilişkin değerlendirmelerin kendilerini tatmin etmediğini belirten Alkan, sürücünün 50 kilometre hızla gittiği yönündeki ifadesine tepki gösterdi. "Adamın hızı hala belli değil. '50 ile gittim' diyor. O kadar hızlı geliyor ki 31 metre sonra durabiliyor ve oğlumu 9 metre daha ileri atıyor. Hızı 50 değil ama 50 üzerinden değerlendiriliyor" dedi.

"BU YOLU SERVİSLER, VELİLER, ÖĞRETMENLER DE KULLANIYOR"

Kazanın meydana geldiği bölgede ayrıntılı inceleme yapılmasını isteyen anne Zehra Alkan, çevrede üç okul bulunduğuna dikkat çekti. Söz konusu güzergahın yalnızca araç sürücüleri tarafından değil, çok sayıda öğrenci, öğretmen, veli ve servis aracı tarafından da kullanıldığını belirtti. Alkan, bölgedeki okul yoğunluğunu şu sözlerle anlattı: "İleride sağlık meslek lisesi var, ortaokul var ve imam hatip var. Bu yolu servisler, veliler, öğretmenler de kullanıyor." Kaza noktasına ulaşılmadan önce güzergâh üzerinde dört kasis bulunduğunu ileri süren Alkan, sanığın yolu tanımadığı yönündeki savunmasına da inanmadığını dile getirdi.