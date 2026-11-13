10 yaşındaki Alper’in ölümünde ’sürüklenme’ detayı! ’İlk kez markete gitti, bir daha dönemedi’

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 22 Haziran'da meydana gelen ve 10 yaşındaki Alper Yusuf Polat'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin yargılama sürüyor. Söğüt Caddesi ile Çaldıran Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yaşanan kazada, 06 HCS 34 plakalı aracın sürücüsü F. O.'nun tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması 7 Ekim'de, ikinci duruşması ise 11 Kasım'da Kahramankazan 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Alper Yusuf'un ailesinin avukatı tarafından ilave kamera kayıtları ve telefon kayıtlarının araştırılması talep edildi. Ancak mahkeme, söz konusu talebi dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek üçüncü duruşmayı 18 Kasım'a erteledi.
KAZADAKİ HIZ TARTIŞMASI BİTMİYOR
Dava dosyasına giren 15 Ekim tarihli Adli Tıp Kurumu Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu raporunda, aracın elektrikli bisikleti çarpışmanın ardından 31,10 metre sürükleyerek durduğu, 10 yaşındaki Alper Yusuf'un ise aracın durduğu noktanın 9,30 metre ilerisine savrulduğu belirtildi. Raporda, sürücünün kavşağa yol ve trafik şartlarına uygun olmayan bir hızla girdiği, gerekli dikkat ve özeni göstermediği değerlendirilerek asli kusurlu olduğu bildirildi. Ancak raporda aracın çarpışma anındaki kesin hızı sayısal olarak belirlenemedi. Sürücü F. O. ifadesinde yaklaşık 50 kilometre hızla ilerlediğini belirtirken, Alper Yusuf'un ailesi bu beyana itiraz ediyor. Aile, aracın çok daha yüksek hızla seyrettiğini savunarak kazanın gerçek hızının ortaya çıkarılmasını istiyor.
"İLK DEFA TEK BAŞINA MARKETTE GİTTİ, EVİNE DÖNEMEDİ"
Kazanın yaşandığı noktada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan anne Zehra Alkan ve dede Ali Alkan, yaşadıkları büyük acıyı ve devam eden yargılama sürecine ilişkin endişelerini dile getirdi. Oğlunun ailenin tek çocuğu ve en büyük torunu olduğunu anlatan anne Zehra Alkan, Alper Yusuf'un henüz 10 yaşında olduğunu belirterek şunları söyledi: "Oğlum Alper Yusuf 10 yaşındaydı. Dünya tatlısı bir oğlandı. Benim tek yavrumdu, tek çocuğumdu. Çok sevildi, çok güzel yetiştirildi. İlk defa tek başına markete gidiyordu. Ve tek başına gittiği yerden ilk defa evine dönemedi. Ben oğlumun cansız bedenini aldım. Bu benim için çok zor. Çünkü ben şimdiye kadar onunla beraber bir hayat yaşamıştım. Şimdi onsuz yaşamak benim için çok zor. Benim hayatım onun üzerine kuruluydu. Benim önceliğim oydu, şimdi hayatta tutunacak tek bir dalım kalmadı."
"HIZI HALA BELLİ DEĞİL"
Aracın hızına ilişkin değerlendirmelerin kendilerini tatmin etmediğini belirten Alkan, sürücünün 50 kilometre hızla gittiği yönündeki ifadesine tepki gösterdi. "Adamın hızı hala belli değil. '50 ile gittim' diyor. O kadar hızlı geliyor ki 31 metre sonra durabiliyor ve oğlumu 9 metre daha ileri atıyor. Hızı 50 değil ama 50 üzerinden değerlendiriliyor" dedi.
"BU YOLU SERVİSLER, VELİLER, ÖĞRETMENLER DE KULLANIYOR"
Kazanın meydana geldiği bölgede ayrıntılı inceleme yapılmasını isteyen anne Zehra Alkan, çevrede üç okul bulunduğuna dikkat çekti. Söz konusu güzergahın yalnızca araç sürücüleri tarafından değil, çok sayıda öğrenci, öğretmen, veli ve servis aracı tarafından da kullanıldığını belirtti. Alkan, bölgedeki okul yoğunluğunu şu sözlerle anlattı: "İleride sağlık meslek lisesi var, ortaokul var ve imam hatip var. Bu yolu servisler, veliler, öğretmenler de kullanıyor." Kaza noktasına ulaşılmadan önce güzergâh üzerinde dört kasis bulunduğunu ileri süren Alkan, sanığın yolu tanımadığı yönündeki savunmasına da inanmadığını dile getirdi.
DEDE ALİ ALKAN: "TEK OLAY HIZ"
Torununun ölümüne neden olan kazanın aydınlatılması için aracın gerçek hızının belirlenmesi gerektiğini vurgulayan dede Ali Alkan da çarpışmanın ardından yaşanan savrulma mesafesine dikkat çekti. Hızın kazanın en önemli unsuru olduğunu savunan Alkan, "Hızın yavaş olmadığı belli. Hız bu kadar yüksek olmasaydı çocuk belki yaralanmayla atlatabilirdi. Tek olay hız. Hız olmasa başka bir olay yoktur" ifadelerini kullandı.
TELEFON VE KAMERA KAYITLARI İÇİN ARAŞTIRMA İSTEDİLER
Alper Yusuf'un ailesi, kazanın ardından sanığın telefonla görüştüğüne ilişkin tanık anlatımları bulunduğunu öne sürerek telefon görüşmelerine ait HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti. Aile ayrıca kaza yerinde bulunan bir hobi bahçesinin güvenlik kamerası görüntülerinde yaklaşık sekiz dakikalık bir bölümün eksik olduğunu iddia etti. Görüntülerdeki eksikliğin açıklığa kavuşturulmasını isteyen anne Zehra Alkan, konuya ilişkin tepkisini şöyle dile getirdi: "Bütün gün çekilen görüntüde neden o sekiz dakikalık görüntü yok? Biz buna tabii ki inanmıyoruz."