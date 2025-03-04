10 yaşındaki Elifsu Yüksel için organ nakli seferberliği: Kalp bekliyor!

'KALBİMİ VERMEK İSTİYORUM DİYENLER OLDU'

Elifsu Yüksel'in annesi Hatice Gürbilek Yüksel de organ bağışına dikkat çekerek, "Elifsu ve Elifsu gibi birçok çocuk organ bekliyor hayata tutunmak için. İnsanlarımız lütfen organ bağışı konusunda duyarlı olsun. Ben de bir anne olarak organlarımı bağışladım. Lütfen sizi de bağışlayın. Bunda korkacak, çekinecek, bir şey yok. Bağışlayacağınız bir organla birçok insana hayat verebilirsiniz. Yaptığım paylaşımlar neticesinde çok güzel dönüşler aldık. 'Elifsu'ya kalbimi vermek istiyorum' diyenler oldu. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum; ama bu süreç öyle bir süreç değil. Kalp beyin ölümü gerçekleşen insanlardan alınması gereken bir organ. Ve ayrıca kan grubu, boyu, kilosu, yaşı orantılı olmak zorunda" dedi.

'GAZİ ÜNİVERSİTESİ'NİN ÇAĞRISINA ÇOK MUTLU OLDUM'

Anne Yüksel, kızının arkadaşlarını, okulunu, öğretmenini, kardeşlerini çok özlediğini söyleyerek, "Bazen oturup sohbet ediyoruz, konuşuyoruz ama tabii ki bu yeterli gelmiyor. Çünkü dört duvar arasında belirsiz bir süreç. Bekliyoruz ve ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyoruz. Öyle bir şey söyledi ki bugün cevap veremedim; 'Anne, sen uyuduktan sonra ben ağlıyorum, dua ediyorum. Neden ben hastayım diye' dedi. Cevap veremedim kızıma. Çok zor bir durum bu. Gazi Üniversitesi'ndeki çağrıya ben çok mutlu oldum. Eğer ben vesile olduysam buna gerçekten bu benim için inanılmaz büyük bir mutluluk. Belki bu sayede hem kızıma hem diğer çocuklara yaşama hakkı doğacak. Bu paylaşımlar karşısında duyarsız kalınmadığı için de çok mutluyum. Aslında bu paylaşımı yaparken umudum da yoktu. Bu kadar büyük bir kitleye ulaşabileceğim hiç aklımın ucundan bile geçmiyordu. İnşallah sonuçsuz kalmaz diye düşünüyorum. İnşallah bu hastaneden güle oynaya koşarak çıkarız" ifadelerini kullandı.