10 yıl önceki ölümlü kazanın sırrı çözüldü: Şüpheli yakalandı

Manisa'da 10 yıl önce meydana gelen ölümlü trafik kazasına ilişkin dosya, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeniden açılarak detaylı şekilde incelendi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 2016 yılında meydana gelen ve Lokman Gökçe'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasının yeniden değerlendirilmesine karar verildi.

KAMERA KAYITLARI DETAYLI İNCELENDİ

Dosya kapsamında yapılan teknik inceleme ve analizlerde, kazaya başka bir aracın sürücüsünün neden olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerası kayıtları da inceleme altına alındı. Görüntülerde, kazaya karışan araç ile kazaya neden olduğu değerlendirilen otomobilin peş peşe ilerlediği belirlendi. İki araç arasında yalnızca 3 saniyelik zaman farkı bulunduğu tespit edildi.

KAZA YERİNDE CANLANDIRMA YAPILDI

JASAT ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla kaza yerinde keşif ve canlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında zaman-mesafe krokileri oluşturuldu. Bölgedeki Jandarma KGYS (J-KGYS) ve çeşitli güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler de detaylı şekilde incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kazaya sebebiyet verdiği belirlenen otomobilin sürücüsünün Y.Ç. olduğu tespit edildi.

"AYDINLATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "JASAT ekiplerimiz, faili meçhul olayları geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.