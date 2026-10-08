10 yıl önceki ölümlü kazanın sırrı çözüldü: Şüpheli yakalandı

Manisa'da 10 yıl önce meydana gelen ölümlü trafik kazasına ilişkin dosya, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeniden açılarak detaylı şekilde incelendi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 2016 yılında meydana gelen ve Lokman Gökçe'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasının yeniden değerlendirilmesine karar verildi.
"JASAT'ımız, 10 Yıl Önceki Kazayı Yeniden İnceledi, Gerçeği Ortaya Çıkardı." JASAT’ımız 2016 yılında meydana gelen trafik kazasında, Lokman Gökçe’nin ölümüne neden olan Y.Ç.’yi yapılan detaylı incelemeler sonucunda tespit ederek yakaladı. Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerince yapılan detaylı analizler sonucunda, ölümlü ve yaralamalı trafik kazası dosyası yeniden ele alındı. Kazanın, sıradan bir trafik kazası olmadığı, başka bir araç sürücüsü tarafından kazaya sebebiyet verildiği tespit edildi. JASAT Timlerince bir akaryakıt istasyonunun kamera kayıtlarında kazaya karışan araç ile kazaya sebebiyet veren otomobilin peş peşe ilerlediği ve aralarında sadece 3 saniyelik zaman farkı bulunduğu tespit edildi. Kaza yerinde keşif ve canlandırma yapılarak zaman-mesafe krokileri çıkarıldı. Bölgedeki J-KGYS ile güvenlik kameralarına ait saatler süren görüntüler mercek altına alındı. Kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen otomobilin diğer otomobil ile peş peşe ilerlediği belirlendi ve Y.Ç. isimli şüpheli yakalandı. JASAT ekiplerimiz, faili meçhul olayları geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Manisa İl Jandarma Komutanlığımızı, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 8, 2026
KAMERA KAYITLARI DETAYLI İNCELENDİ
Dosya kapsamında yapılan teknik inceleme ve analizlerde, kazaya başka bir aracın sürücüsünün neden olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerası kayıtları da inceleme altına alındı. Görüntülerde, kazaya karışan araç ile kazaya neden olduğu değerlendirilen otomobilin peş peşe ilerlediği belirlendi. İki araç arasında yalnızca 3 saniyelik zaman farkı bulunduğu tespit edildi.
KAZA YERİNDE CANLANDIRMA YAPILDI
JASAT ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla kaza yerinde keşif ve canlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında zaman-mesafe krokileri oluşturuldu. Bölgedeki Jandarma KGYS (J-KGYS) ve çeşitli güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler de detaylı şekilde incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, kazaya sebebiyet verdiği belirlenen otomobilin sürücüsünün Y.Ç. olduğu tespit edildi.
"AYDINLATMAYA DEVAM EDİYORUZ"
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "JASAT ekiplerimiz, faili meçhul olayları geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Oluşturulan özel ekiplerle yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.