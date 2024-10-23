100 bin deniz kaplumbağası denizle buluştu

Miner Turtle Proje Kooordinatörü Biyolog Fatih Polat, carettaların yolculuğuna ilişkin verilerin, deniz kaplumbağalarının denizdeki durumları hakkında bilgi alınması için oldukça önemli olduğunu belirtti. Polat, "Bu veriler türlerin göç yolları, beslenme ve kışlama alanları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Aynı zamanda türün kaç km yol aldığını, hangi sularda dolaştığını ve hangi ülkelere gittiğini de görebiliyoruz" dedi.

'KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

TÜPRAG Sürdürülebilirlik ve Çevre Grup Müdürü Jale Şakıyan Ateş, projenin önemine ilişkinşöyle konuştu: "Proje sayesinde büyük bir farkındalık oluştu.Deniz kaplumbağaları gibi sembol türler, biyolojik çeşitliliğin ve doğanın incelikli dengesinin temsilcisidir. Onların korunması,sadece tek bir türü değil, aynı zamanda deniz ekosisteminin tamamını güvence altınaalmak anlamına gelir. TÜPRAG olarak doğal kaynakların bilinçli kullanımıyla hem ekonomik büyüme hem de çevresel korumanın dengesini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."

ALTIN LİBYA'YA ULAŞTI'

Kızılot Kumsalı'nda yuvaladıktan sona uydu izleme cihazı takılan Altın'ın ilk durağı Bozyazı Kumsalı oldu. Burada bir süre mola veren Altın, küçük molalarla Afrika'nın kuzeyine doğru ilerleyerek Libya'nın Tobruk kıyılarına yaklaştı. Yoluna doğu yönünde devam eden Altın yine Libya'da Kirissah kıyılarına ulaşarak göç yolculuğunu tamamladı. Altın'ın zorlu yolculuğu 3 bin 633 km sürdü.

GÜMÜŞ TUNUS'TA

Kızılot Kumsalı'nda yuvalayan Gümüş ise rotasını doğrudan Akdeniz açıklarına çevirdi. Yunanistan'ın Karpathos Adası'nda kısa bir mola veren Gümüş, İtalya'nın Sicilya Adasına doğru yola devam etti. Son hafta içerisinde Tunus'un Hammamet Körfezi'ne ulaşan Gümüş, zamansal olarak bakıldığında kışlama alanına ulaşmış oldu. Gümüş yolculuğu boyunca toplamda 4 bin 760 km yol katetmiş oldu. Altın ve Gümüş'ün sonraki rotası heyecanla takip ediliyor.