‘1000 çocuk böbrek nakli bekliyor’

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Akman, Türkiye'de böbrek yetmezliği hastalığı olan çocukların zorlu tedavi süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.Böbrek yetmezliğinin son evresine ulaşıldığında çocukları hayatta tutan iki şans olduğunu kaydeden Prof. Dr. Sema Akman, "Ya diyaliz tedavisi başlanmalıdır ya da böbrek nakli yapılmalıdır" dedi. Diyaliz tedavilerinin böbrek nakli bekleyen çocukları hayatta tutmak için önemli bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Prof. Dr. Sema Akman, "Şu an 1000 civarında böbrek nakli bekleyen çocuk var. Birtakım büyüme gelişim geriliği, ekstra ilaç verilmesine rağmen kansızlık problemleri, kemik eğrilikleri, halsizlik, birçok yiyeceği yememe gibi durumlar yaşanmaktadır. En önemlisi de bir çocuk son evre böbrek yetmezliği seviyesine ulaşmışsa ve hemodiyaliz tedavisi görüyor, ama böbrek nakli şansı yoksa 10 yıl yaşatma şansımız sadece yüzde 50. Ama böbrek nakli yaparsak bu çocuğu 10 yıl boyunca yüzde 95 yaşatabiliriz. Çocuklar bizim geleceğimizdir, acı içindeki çocukları rahatlatmak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Beyin ölümü sonrası organ bağışı konusunda halkımızda farkındalığın artması gerekiyor" dedi.