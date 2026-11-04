1000 kamyon taşla kuruttular! Dünyanın en büyük şelalesinden çıkanlar şoke etti

SULAR ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKAN GİZLİ JEOLOJİ

Şelalenin akışının kesilmesiyle birlikte mühendisler, daha önce metrelerce su altında kalan ve ulaşılması imkansız olan alanlara doğrudan erişim sağladı. Nehir yatağının açığa çıkması, uzmanların uçurumun stabilitesini ölçmesi, derin çatlakları incelemesi ve erozyon seviyesini tespit etmesi için eşsiz bir fırsattı. Ekipler haftalarca kaya örnekleri çıkarmak için sondajlar yaptı, uçurumun hareketlerini izledi ve şelale kenarındaki çökme riski taşıyan hassas noktaları özel tekniklerle güçlendirdi.