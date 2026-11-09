100’den fazla çalışanı olan işyerlerine şok cihazı

İşyerlerindeki tüm ölümlü olayların yüzde 30'unun kalp krizlerinden meydana gelmesi üzerine harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidiyor.

KALP KRİZİ İLK SIRADA YER ALIYOR

TÜİK'in ölüm istatistiklerine göre Türkiye genelinde gerçekleşen tüm ölümler içinde dolaşım sistemi hastalıkları (kalp krizleri, koroner damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları vb.) yüzde 33 ile yüzde 36 arasında bir oranla birinci sırada yer aldı.

Bu durumun çalışma hayatı istatistiklerine yansımasına bakıldığında ise kalp krizlerinin 2025 yılında gerçekleşen tüm ölümlü iş kazalarının yüzde 30,1'ine denk geldiği belirlendi.

Yapılan tespitler üzerine harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'te değişik hazırladı. Hazırlanan taslağa göre, taşınabilir otomatik şok cihazının (OED) 100 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde bulundurulması ve acil durum planlarına dâhil edilmesi zorunlu olacak.

OED cihazı, 100 ve üzeri çalışanı bulunan işyerleri için 31 Aralık 2028 tarihinden, 200 ve üzeri çalışanı bulunan işyerleri için 31 Aralık 2027 tarihinden zorunlu olacak.

ACİL DURUM TATBİKATI YAPILACAK

Taslağa göre ayrıca, işyerlerinde acil durumların önceliklendirilmesi, işyeri dışından kaynaklanabilecek acil durumların dikkate alınması ve önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin güçlendirilmesi sağlanacak. Acil durum planlarının uygulanabilirliğinin artırılması amacıyla, tatbikatların işyerinde belirlenen muhtemel acil durumları kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda, yıllık yangın tatbikatının yanı sıra belirlenen ve önceliklendirilen en az bir farklı acil duruma ilişkin tatbikat yapılması, tatbikatların ayrı ayrı veya bütünleşik şekilde gerçekleştirilebilmesi ve belirlenen planlama süresi içerisinde her bir acil duruma yönelik tatbikat yapılması temin edilecek. İşyerlerindeki acil durum planları, bir yıl içerisinde yeni yönetmeliğe göre revize edilecek.