100’üncü yıl coşkusu 66 ülkeye yayılacak: Cumhuriyet Bayramı dünya genelinde kutlanacak

Kurulduğu 2007 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında hızla teşkilatlanan ve bu süreçte Türkçeyi 15 milyondan fazla yabancıya öğreten Yunus Emre Enstitüsü, Cumhuriyet'in 100'üncü yaşı sebebiyle de harekete geçti. Faaliyet gösterdiği hemen hemen her merkezde 100'üncü yıl coşkusunu paylaşan YEE, 66 ülkede eğitim verdiği yabancı öğrencileri de bayram heyecanına ortak ediyor.
Türk tarihine özgü sergiler, atölye çalışmaları, geleneksel Türk müziklerini içeren konserler ve Cumhuriyet'i geçmişten bugüne anlatan söyleşiler de düzenleyen enstitü, dört bir kıtadaki yabancı öğrencilere Türkiye sevdasını aşılayarak önemli bir misyon üstleniyor.
"100'ÜNCÜ YILI KÜLTÜR AĞLARIYLA ÖRÜYORUZ"
100'üncü yıl etkinliklerine ilişkin SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, senede yaklaşık 1000 etkinlik düzenleyen bir kurum olduklarına dikkat çekti. Dünyanın dört bir yanında Cumhuriyet'in 100'üncü yaşını kutladıklarını dile getiren Ateş, "Etkinliklerimizi tek tek saymak çok zor. Çünkü hemen hemen her gün birkaç programa imza atıyoruz, imza atmaya da devam ediyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kültür ağlarıyla örüyoruz. Biz bulunduğumuz ülkelerin halklarıyla gerçekçi bir iletişim ağı kurduk" dedi.
SENE SONUNA KADAR ETKİNLİKLERE DEVAM
100'üncü yıla yönelik etkinlik takviminin sene sonuna birçok ülkede devam edeceğini belirten Ateş, "Bu programlar ile milletimizin öz değerlerini dünyaya daha da yayıyoruz. Savaşın sürdüğü Ukrayna'dan tutun da Venezuela'ya kadar birçok ülkede, dünyanın dört bir yanında 100'üncü yılımıza yönelik faaliyetlerimiz var. Bizim evrensel mesajımız, barış. Bunu da gittiğimiz her ülkeye taşıyoruz" şeklinde konuştu.