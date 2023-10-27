100’üncü yıl coşkusu 66 ülkeye yayılacak: Cumhuriyet Bayramı dünya genelinde kutlanacak

SENE SONUNA KADAR ETKİNLİKLERE DEVAM

100'üncü yıla yönelik etkinlik takviminin sene sonuna birçok ülkede devam edeceğini belirten Ateş, "Bu programlar ile milletimizin öz değerlerini dünyaya daha da yayıyoruz. Savaşın sürdüğü Ukrayna'dan tutun da Venezuela'ya kadar birçok ülkede, dünyanın dört bir yanında 100'üncü yılımıza yönelik faaliyetlerimiz var. Bizim evrensel mesajımız, barış. Bunu da gittiğimiz her ülkeye taşıyoruz" şeklinde konuştu.