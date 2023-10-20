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Giriş Tarihi: 21.10.2023

100’üncü yıla özel 100 milyon yavru balık

Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru balıkların suyla buluşturulması çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bakanlık, Cumhuriyetin 100. yılında 100 milyon yavru balığı kaynaklara bırakacak

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
100’üncü yıla özel 100 milyon yavru balık
TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay şu mesajları verdi:
HAMSİYE KOTA: Hamsiye, istavrite de kota getirmemiz gerekiyor. Bunun çalışmalarını yaptık. Dünya buna gidiyor. Kota getirildiğinde balık hem ederini bulacak hem de balıkçı kazanacak. Bugün hamsinin balıkçıdan çıkışı 15-20 lira ama tezgâhtaki fiyatı 100 lirayı buluyor. Hafta sonu ben 60 liradan aldım. Kota getirilmesi balık fiyatlarını da dengeleyecektir.



100 MİLYON BALIK: 2020 yılında 30 milyon balık bırakırken, bu sene Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına ithafen 100 milyon balığı denizlerimize ve iç sularımıza bırakıyoruz. Mersin balığı artık ülkemizde nesli tükenmiş bir balıktı, uzun yıllardır gözükmüyordu; 30 bin adedini markalayarak iç sularımız ile denizlerimize bırakıyoruz.
25 BİN TON İNCİ KEFALİ: Van Gölü'nde 25 bin ton inci kefali var. 12 bin tonu avlanılabilir. Bunun üzerine çıkarsa avcılığı kesebiliyoruz. Yıllık 9 bin tonu avlanılıyor. Avcılık dolayısıyla neslini tehlikeye atan bir durum yok, ancak kuraklık bir tehdit.

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100’üncü yıla özel 100 milyon yavru balık
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