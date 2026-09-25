101 milyon kimlik bilgisi aynı panelde çıktı! Uzman isim açıkladı: Vatandaş kişisel bilgilerini nasıl koruyacak?



Prof. Dr. Ali Murat Kırık

"ASIL RİSK VERİNİN TEK BİR YERDE TOPLANMASI"

Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, 101 milyon kimlik bilgisinin tek bir panel içerisinde bulunmasının yalnızca veri miktarı açısından değil, bu bilgilerin birlikte ve sorgulanabilir şekilde kullanılabilmesi açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kırık, "Buradaki temel risk, milyonlarca verinin tek bir sistemde toplanması ve aranabilir hale getirilmesidir. Kimlik bilgileriyle telefon numaralarının eşleştirilmesi, kötü niyetli kişilerin belirli vatandaşları daha kolay hedeflemesine zemin hazırlayabilir. Özellikle oltalama ve sosyal mühendislik saldırılarında, karşıdaki kişi hakkında gerçek bilgilerin bilinmesi saldırının daha inandırıcı hale getirilmesinde kullanılabilir. Ancak soruşturma tamamlanmadan bu verilerin tamamının hangi kaynaklardan elde edildiği veya hangi kişilerin verilerinin hangi amaçlarla kullanıldığı konusunda kesin bir değerlendirme yapmak doğru olmaz" dedi.