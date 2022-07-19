102 Operasyonda 14 tutuklama!

Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından, il genelinde 04 Temmuz ile 17 Temmuz arasında,uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyon ve çalışmalara ait rakamları açıkladı. Yapılan açıklamada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son 2 haftada gerçekleştirdiği 96 operasyon ve çalışamada 145 kişiyi gözaltına aldığı bu kişilerden 132'sinin adli işlem yapıldıktan sonra serbest kaldığı, 13'ünün tutuklandığı belirtildi. Ayrıca Emniyet tarafından yapılan operasyon ve uygulamalarda 163 gram Bonzai 306 gram Metamfetamin, 2 sentetik hap, 76 Ecstasy, 118 kök Kenevir, 12 gram Skunk, 3 gram Kokain, 6 gram Eroin, 234 gram Esrar, 2 terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 TL para ele geçirildiği belirtildi.

JANDARMA'DAN 6 ÇALIŞMA

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından ise aynı tarihlerde 6 gerçekleştirilen 6 ayrı operasyon ve uygulamada gözaltına alınan 6 kişi hakkında adli işlem başlatılırken 1 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Ayrıca jandarmanın çalışmalarında 17 gram Esrar, 91 kök Kenevir, 1 gram Metamfetamin, 1 sentetik ecza ele geçirildiği ifade edildi.