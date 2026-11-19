Üniversitelerin bilimsel araştırma performansını ortaya koyan uluslararası THE Disiplinlerarası Bilim Sıralaması'nın 2027 sonuçları açıklandı. Türkiye'den bir üniversite, geçen yılki konumunu geride bırakarak dünya genelinde 175'inci sıraya kadar yükseldi. Vakıf üniversiteleri arasında da üst sıralarda yer alan kurumun başarısı, akademik dünyada dikkat çekti.
Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE), Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırladığı Disiplinlerarası Bilim Sıralaması 2027 sonuçlarını açıkladı. 102 ülkeden 1058 üniversitenin yer aldığı araştırmada, farklı bilim dallarını bir araya getirerek bilimsel çalışmalar yürüten kurumların performansları değerlendirildi.
Sıralamada Türkiye'den dikkat çeken bir başarıya imza atan İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, dünya genelinde 175'inci sırada yer aldı. Üniversite, Türkiye genelinde 11'inci, vakıf üniversiteleri arasında ise 4'üncü sıraya yerleşti.
Üniversitenin önceki yılki sıralamasıyla karşılaştırıldığında ortaya çıkan değişim dikkat çekti. 2026 değerlendirmesinde 501-600 bandında bulunan kurum, 2027 sonuçlarında dünya genelinde 175'inci sıraya yükseldi.
Üniversitenin toplam puanı da önceki yıl 33,93 seviyesindeyken yeni değerlendirmede 52,98'e çıktı. Böylece kurum, disiplinlerarası bilimsel araştırmalar alanındaki performansını önemli ölçüde artırdı.
Times Higher Education tarafından hazırlanan Disiplinlerarası Bilim Sıralaması, üniversitelerin farklı bilim alanlarını bir araya getirerek araştırma yapma, akademik iş birlikleri geliştirme ve bilimsel çalışmalarla etki oluşturma kapasitesini ölçüyor.
Değerlendirmede üç temel kriter öne çıkıyor:
Araştırma girdileri: Yüzde 19
Araştırma süreçleri: Yüzde 16
Araştırma çıktıları: Yüzde 65
Özellikle araştırma çıktılarının yüzde 65'lik ağırlığa sahip olması, üniversitelerin bilimsel çalışmalarının niteliği ve etkisinin sıralamada belirleyici olduğunu gösteriyor.
Üniversitenin uluslararası bilimsel iş birlikleri de elde edilen başarıda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. CERN CMS Deneyi'ne tam üye olarak kabul edilmesi, temel fizik, mühendislik, yapay zeka ve büyük veri analizi gibi alanlarda uluslararası araştırma çalışmalarına katılım açısından yeni fırsatlar sundu.
Üniversite ayrıca çevre bilimleri, mühendislik, sağlık, ekonomi, teknoloji ve sosyal bilimler alanlarında yürüttüğü çalışmalarla disiplinlerarası araştırma faaliyetlerini destekliyor.
Üniversitenin katkı sunduğu bir diğer önemli başlık ise COP31 süreci oldu. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı kapsamında düzenlenen paneller, projeler ve yuvarlak masa toplantılarıyla iklim değişikliği, sürdürülebilir üretim, dijital dönüşüm ve yerel iklim eylemi konularında bilimsel bilgi paylaşımı gerçekleştiriliyor.