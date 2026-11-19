THE DİSİPLİNLERARASI BİLİM SIRALAMASI NASIL HAZIRLANIYOR?

Times Higher Education tarafından hazırlanan Disiplinlerarası Bilim Sıralaması, üniversitelerin farklı bilim alanlarını bir araya getirerek araştırma yapma, akademik iş birlikleri geliştirme ve bilimsel çalışmalarla etki oluşturma kapasitesini ölçüyor.

Değerlendirmede üç temel kriter öne çıkıyor:

Araştırma girdileri: Yüzde 19

Araştırma süreçleri: Yüzde 16

Araştırma çıktıları: Yüzde 65

Özellikle araştırma çıktılarının yüzde 65'lik ağırlığa sahip olması, üniversitelerin bilimsel çalışmalarının niteliği ve etkisinin sıralamada belirleyici olduğunu gösteriyor.