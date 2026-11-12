TÜRK Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 2026'nın ilk 10 ayında 102 yöresel ürüne coğrafi işaret tescili verdi. Bu adımla Türkiye'nin toplam tescilli ürün sayısı 1912'ye ulaşırken 805 başvurunun inceleme süreci devam ediyor. Listede zengin mutfağıyla öne çıkan Hatay; Antakya kerebici, abugannuş ve Arap kebabı dahil 15 ürünle zirvede yer aldı. Çorum ise simidi, su böreği ve İskilip tepsisiyle 7 tescil kazandı. Gaziantep'ten diş hediği, Ankara'dan Haymana sucuğu, Kayseri'den pöç kebabı ve Trabzon dondurmasının yanı sıra Çanakkale meşe balı gibi yöresel ballar da koruma altına alındı. Tesciller gastronominin yanında Adana burma bileziği, Gaziantep yemenisi, Karapınar halısı ve Tokat iğne oyası gibi el sanatlarını da kapsadı. Ayrıca en az 30 yıllık geçmişe sahip ürünleri koruyan "geleneksel ürün adı" kapsamında Türk kahvesi de tescillendi. Bu tescillerle taklitlerin önlenmesi, yerel üreticilerin desteklenmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilerek kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör