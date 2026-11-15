103 yaşındaki Kore gazisi Pirağa Uzun son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da yaşayan Kore Gazisi Pirağa Uzun'un 103 yaşında hayatını kaybetmesi, ailesini, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Kore Savaşı'nda Türk askerinin verdiği mücadeleye tanıklık eden, vatan sevgisi ve yaşadıklarıyla genç kuşaklara örnek olan Uzun için Ortahisar ilçesindeki Sofrakaya Baklacı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gazi Uzun'un ailesi,yakınları, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, askeri erkan, şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sofrakaya Baklacı Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Pirağa Uzun'un naaşı, aynı yerde bulunan kabristanlıkta dualarla toprağa verildi.

BAŞKAN GENÇ: YAKIN DİYALOĞUMUZ VARDI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, cenaze töreninin ardından Uzun ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Gazi Uzun ile daha önce birçok kez bir araya geldiğini belirten Genç, sohbetlerinde Kore Savaşı'na ilişkin anılarını dinleme fırsatı bulduğunu söyledi.Genç, "Bu ülke için fedakarlık yapan çok muhterem bir gazimizi uğurladık. Bu ülke kolay ayakta durmuyor. Anadolu'yu ilelebet yurt kılan şehitlerimiz ve onlarla omuz omuza mücadele eden gazilerimiz var. Bugün de onlardan bir tanesini uğurluyoruz. Kendisiyle yakın bir diyaloğumuz, sohbetlerimiz ve ziyaretlerimiz olmuştu. Şehir olarak gerçekten üzgünüz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÖZEL DAVETLİSİYDİ

103 yıllık ömrüne savaş anıları ve unutulmaz hatıralar sığdıran Pirağa Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel davetiyle Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine de katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Uzun, hatıra fotoğrafı çektirmişti.

GENÇLERE SAVAŞ ANILARINI ANLATMIŞTI

Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünde Trabzon Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerini evinde ağırlayan Uzun, Kore Savaşı'nda yaşadıklarını ve komutanı Tahsin Yazıcı ile silah arkadaşlarıyla ilgili anılarını paylaşmıştı. Savaş yıllarını anlatırken duygusal anlar yaşayan gazi, vatan sevgisini dile getirdiği röportajında söylediği "Bugün olsa yine giderim" sözleriyle hafızalara kazınmıştı.103 yıllık çınarın vedası, Trabzon'da büyük üzüntüye neden olurken, Pirağa Uzun'un vatan uğruna verdiği mücadelenin hatırası geride bıraktığı nesillere emanet kaldı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör