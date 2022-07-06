Haberler Yaşam Haberleri 1047 Vergi Kodu Nedir? 1047 Vergi Kodu Ve Damga Vergisi Ne Demek, Nereye Ödenir?
Giriş Tarihi: 6.7.2022 10:07 Son Güncelleme: 6.7.2022 10:08

1047 Vergi Kodu Nedir? 1047 Vergi Kodu Ve Damga Vergisi Ne Demek, Nereye Ödenir?

1047 Vergi Kodu Nedir? 1047 Vergi Kodu Ve Damga Vergisi Ne Demek, Nereye Ödenir?

Devlet, kamu yararını gözeterek yürüttüğü tüm hizmetler için birtakım vergi talep eder. 414 çeşit vergi bulunur ve hepsinin kendine ait bir kodu vardır. Bu numaralar, ayırt etmeyi ve ödeme yapmayı kolaylaştırır. 1047 vergi kodu da onlardan biridir ve Damga Vergisini temsil eder. Bu vergi, şirketlerin ve ticari iş yerlerinin sözleşme vb. resmi kağıtları için verilir. Vergi mükellefleri ise bu belgelere imza atan taraflardır. 1047 vergi kodu nedir ve nasıl ödenir ile ilgili merak edilenler yazımızda…

İbraz edilebilen tüm resmi evraklar ve resmi belge statüsü olan belgeler için istenen vergiye, Damga Vergisi denir. Resmi belgelerde imzası bulunan kişiler, kanunlara göre vergi mükellefi olarak kabul edilir. Bu vergiye tabi tutulan resmi belgeler arasında, kefalet senetleri, temliknameler, taahhütnameler, mukavelenameler, rehin senetleri, teminat senetleri, devre ve uzun süreli tatil sözleşmeleri, taksitli satış sözleşmeleri, ipotekli borç senedi, irat senedi, mesafeli satış sözleşmeleri, toptan elektrik satışı sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, tüketicilere yapılan doğalgaz satışına ilişkin sözleşmeler, tahkimnameler, sulhnameler, sigorta prim bildirgeleri, yıllık gelir vergisi beyannameleri ve muhtasar beyannameleri vardır. Tüm bu belgelere imza atan kişiler, Damga Vergisi vermekle yükümlüdür. 1047 vergi kodu nedir ve nasıl ödenir işte detaylar…

1047 Vergi Kodu Ne Anlama Gelir?

Damga Vergisi, 1047 vergi kodu verilmiştir. Tüzel veya gerçek kişiler arasında imzalanan her türlü anlaşma için ödenmesi gereken vergi, damga vergisidir. Belirlenen periyotlarda ve tarihlerde yatırılması icap eder. Aksi halde, yaşanan gecikmeden dolayı zam uygulanır.

Yatırılması gereken vergi ücreti, belgenin niteliğine ve kapsamına göre değişkenlik gösterir. Damga Vergisi Kanunu'nda, tüm belgeler için ne kadar ödenmesi gerektiği yer alır. Birtakım belgelerin ücreti binlik olarak açıklanırken, bazıları ise sayı olarak verilmiştir. Tüm rakamlar, belgelerin sahip olduğu değere göre belirlenir.

Damga Vergisi Nasıl Ödenir?

Maktu ve nispi olarak iki şekilde ödenebilen damga vergisi, mükelleflerin beyanından sonra ödenir. Maktu sözleşmelerde, açık bir şekilde belirtilmeyen değerler için standart ödeme yapılır. Değerler açık bir şekilde verilmiş ise eğer, bu nispi sözleşmedir ve yer alan değerlere göre ödeme yapılır. Damga Vergisi beyanı ile mükellef olunduktan sonra, ayın 26. gününde ödenmelidir. Ödemeler şu üç şekilde yapılabilir:

  • Vergi dairelerinden,
  • Anlaşmalı banka şubelerinden,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sitesinden.

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1047 Vergi Kodu Nedir? 1047 Vergi Kodu Ve Damga Vergisi Ne Demek, Nereye Ödenir?
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