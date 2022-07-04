1048 Vergi Kodu Nedir? 1048 Vergi Kodu Ve 5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi Ne Demek, Kimler Öder?

1048 vergi kodu nedir diye soruyorsanız, resmi işlemlerin tümü için cüzi bir oranda alınan damga vergisinin kodudur. Gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmelere resmiyet kazandırır. Kişiler arasında özel olarak yapılan anlaşmaların damga vergisini taraflar karşılar. Resmi kurumlar ile yapılan işlemlerin damga vergisini ise kişiler ödemek zorundadır. Faturalar için damga vergisi hesaplanırken nüsha sayısı baz alınır. Nispi ve maktu ödeme olarak ikiye ayrılır. Sözleşmeler için geçerli olan damga vergisi hesabı biraz daha farklıdır. İş sözleşmelerinde tutar ne olursa olsun, binde 9,48 ile çarpılır. Çıkan sonuç ödenecek olan rakamı verir. İşte 1048 vergi kodu ödeme ile ilgili merak edilenler…

1048 Vergi Kodu Ne Anlama Gelir?

Kişiler veya şirketler arasında yapılan anlaşmalar için damga vergisi ödeme zorunluluğu vardır. Bu vergi, bütün hukuki ve resmi niteliğe sahip olan belgeler için istenir. Ancak, kağıdın imzalanabilmesi, imza yerine kullanılan ibarelere sahip olması ve ibraz edilebilmesi gibi durumlarda damga vergisi alınabilir. Kağıtlarda imzası bulunan kişi, damga vergisi mükellefi olur ve Maliye Bakanlığının belirlediği kişilerdir.

Damga Vergisi Nasıl Ödenir?

Damga vergisini ödemenin birkaç yolu vardır. Makbuz yoluyla, pul yapıştırmayla, basılı damga ile ya da istihhaktan kesinti yapılması yoluyla ödenebilir. Damga vergisini ödemenin üç yolu vardır. Birincisi Hazine ve Maliye Bakanlığının web sitesi, ikincisi vergi daireleri, üçüncüsü ise anlaşmalı bankalardır.

Zamanında ödenmeyen damga vergilerine ise faiz uygulanır. Bir ay içinde düzenlenmiş olan kağıtların ödemesi, ertesi ayın 20'sinde yapılmalıdır. Bazı kağıtlar, pul yerine sadece damga ile de ödenebilir. Bunlar: