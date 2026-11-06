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Giriş Tarihi: 06.11.2026 11:50 Son Güncelleme: 06.11.2026 11:59

11 aylık Büşra bebek Sivas'ta kaybolmuştu: 2 aydır haber alınamıyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebek için yürütülen arama çalışmaları yaklaşık 2 aydır sürüyor. Anne ve babanın da aralarında bulunduğu 6 kişinin tutuklanırken soruşturmada anne, bebeği babasının öldürdüğünü iddia etmişti. Peki Büşra bebek nerede? İşte detaylar...

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11 aylık Büşra bebek Sivas’ta kaybolmuştu: 2 aydır haber alınamıyor
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Sivas'ta 10 Eylül 2026'da Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında hayvancılık yapan E.B.'nin (25) 11 aylık bebeğinin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları başlamıştı. Bebeğin bulunması için AFAD, Jandarma ve diğer ekipler tarafından kırsalda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken, soruşturmayı yürüten Divriği Cumhuriyet Savcılığı verilen şüpheli ifadeler üzerine anne E.B(27) ve baba Y.B(41)'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

DEĞİŞEN İFADELER İŞİ ÇIKMAZA SOKTU

Aile bireyleri kolluk kuvvetlerine verdikleri ilk ifadede bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceği yönünde oldu. Anne E.B. daha sonra ifadesini değiştirip bebeği baba Y.B'nin öldürdüğünü iddia etti. Anne cezaevinde yine babayı suçlayarak babanın bebeği sattığını iddia etti. İddia üzerine Diyarbakır'da bebeği satın aldığı düşünülen M.K' gözaltına alınarak alınan ifadesinin ardından suçsuz olduğu düşünülüp serbest bırakıldı.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Arama çalışmalının ilk gününde Büşra ve ailesinin ikamet ettiği çadırdan yaklaşık 3 km uzaklıkta Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen t-shirt, zıbın ve alt bebek bezi bulunmuştu. Buluntuların Büşra'ya ait olup olmadığının anlaşılması, üzerinde kan veya soruşturmaya etki edecek farklı bir bulgu yer alıp almadığının incelenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için adli tıp kurumundan gelecek sonuçlar bekleniyor.

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BÜŞRA BEBEĞİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adli Tıp Kurumu'ndan bebeğe ait kıyafetlerle ilgili sonuç beklenirken AFAD ve Jandarma ekipleri, 57. Gününde kırsaldaki arama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor, Köpek ve dron da kullanılarak yapılan arama çalışmalarında aradan yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir ize rastlanılamadı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SİVAS #DİYARBAKIR

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11 aylık Büşra bebek Sivas'ta kaybolmuştu: 2 aydır haber alınamıyor
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