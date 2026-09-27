Haberler Yaşam Haberleri 11 aylık Büşra bebekten 17 gündür haber yok! Arama çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 27.09.2026 10:18

11 aylık Büşra bebekten 17 gündür haber yok! Arama çalışmaları sürüyor

Sivas’ın Divriği ilçesinde 10 Eylül’de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı’yı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. AFAD, jandarma ve komando ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleri ile yapay zeka destekli İHA’lar da bölgede görev yapıyor.

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ Yaşam
11 aylık Büşra bebekten 17 gündür haber yok! Arama çalışmaları sürüyor
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Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünün İncedere Yaylası'nda kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor. Diyarbakır'dan mevsimlik hayvancılık yapmak üzere bölgeye gelen ailenin kaldığı çadırda kaybolduğu bildirilen Büşra için ekipler yayla ve çevresindeki arazide geniş çaplı arama gerçekleştiriyor.

EKİPLER ARAZİYİ DİDİK DİDİK ARIYOR

Arama çalışmalarında AFAD, jandarma ve komando ekipleri görev alırken, iz takip ve kadavra köpeklerinden de yararlanılıyor. Yapay zeka destekli insansız hava araçları ve dronlarla da bölge havadan taranıyor. İncedere Yaylası'ndaki çalışmalarda 53 personel ve 8 araç görev yapıyor. Ekipler, Büşra'nın kaybolduğu belirtilen çadırdan başlayarak geniş bir alanda arama yapıyor.

BEBEĞE AİT EŞYALAR BULUNMUŞTU

Aramaların ilk günlerinde çadırdan yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Eşyalar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bölgedeki aramalarda şu ana kadar Büşra bebeğin nerede olduğuna ilişkin kesin bir bulguya ulaşılamadı.

SORUŞTURMADA 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Büşra'nın annesi Elif Balıkçı'nın farklı aşamalarda farklı ifadeler vermesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Anne, savcılıkta verdiği ifadede eşi Yusuf Balıkçı'nın kızını öldürerek araziye bıraktığını öne sürdü. Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında anne ve babanın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği'ye getirilen Mehmet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Büşra bebeğin bulunması için ekiplerin yayladaki çalışmaları devam ederken, bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kontrol altında tutuluyor. Yetkililer, soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve bulguları değerlendirirken, 11 aylık Büşra'nın bulunması için arama çalışmalar 7/24 esasına göre sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SİVAS #DİYARBAKIR

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