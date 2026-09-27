11 aylık Büşra bebekten 17 gündür haber yok! Arama çalışmaları sürüyor

EKİPLER ARAZİYİ DİDİK DİDİK ARIYOR

Arama çalışmalarında AFAD, jandarma ve komando ekipleri görev alırken, iz takip ve kadavra köpeklerinden de yararlanılıyor. Yapay zeka destekli insansız hava araçları ve dronlarla da bölge havadan taranıyor. İncedere Yaylası'ndaki çalışmalarda 53 personel ve 8 araç görev yapıyor. Ekipler, Büşra'nın kaybolduğu belirtilen çadırdan başlayarak geniş bir alanda arama yapıyor.

BEBEĞE AİT EŞYALAR BULUNMUŞTU

Aramaların ilk günlerinde çadırdan yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Eşyalar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bölgedeki aramalarda şu ana kadar Büşra bebeğin nerede olduğuna ilişkin kesin bir bulguya ulaşılamadı.