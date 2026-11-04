Haberler Yaşam Haberleri 11 ilde yasa dışı bahis, silah kaçakçılığına yönelik operasyon! 19 milyar 930 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi: 230 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 04.11.2026 10:27

11 ilde yasa dışı bahis, silah kaçakçılığına yönelik operasyon! 19 milyar 930 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi: 230 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, silah kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanununa muhalefet suçlarına yönelik 11 il merkezli operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 19 milyar 930 milyon lira hesap hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli yakalandı.

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11 ilde yasa dışı bahis, silah kaçakçılığına yönelik operasyon! 19 milyar 930 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi: 230 şüpheli yakalandı
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Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Gümüşhane, İstanbul, Kilis, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, silah kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanununa muhalefet suçlarına yönelik 11 il merkezli operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 19 milyar 930 milyon lira hesap hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli yakalandı.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ
Yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işledikleri tespit edildi.

19 MİLYAR HESAP HAREKETLİLİĞİ

Yapılan MASAK incelemesi sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 19 milyar 930 milyon lira para hareketliliği bulunduğu belirlendi. Çalışmalar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile muhtelif dokümana el konuldu.

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11 ilde yasa dışı bahis, silah kaçakçılığına yönelik operasyon! 19 milyar 930 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi: 230 şüpheli yakalandı
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