Haberler Yaşam Haberleri 11 ilde PKK/KCK’ya bağlı faaliyet gösteren HDK meclisine operasyon: 29 tutuklama
Giriş Tarihi: 11.6.2022 11:25

11 ilde PKK/KCK’ya bağlı faaliyet gösteren HDK meclisine operasyon: 29 tutuklama

İHA
11 ilde PKK/KCK’ya bağlı faaliyet gösteren HDK meclisine operasyon: 29 tutuklama

Tekirdağ merkezli 11 ilde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şube ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK’ya bağlı faaliyet gösteren Halkaların Demokratik Kongresine (HDK) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 38 kişiden 29’u tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şube ekipleri, KCK'nın Trakya HDK meclisine bağlı faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler, belgeler ve ifadeler doğrultusunda 3 Haziran 2022 tarihinde operasyon için düğmeye bastı.

38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

PKK/KCK'ya bağlı faaliyet gösterdiği öne sürülen Halkaların Demokratik Kongresine (HDK) düzenlenen operasyonda Tekirdağ'da 24, Edirne'de 3, Kırklareli'nde 3, İzmir'de 3, Muğla'da 4, İstanbul'da 3, Manisa, Bursa, Bingöl, Mardin ve Çanakkale'de birer adres olmak üzere 45 adrese girilerek arama yapıldı. Aramalar ve operasyonlarda toplamda 38 kişi gözaltına alındı.

9 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Geniş çaplı operasyonda HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel, HDP Edirne İl Eş Başkanı Melahat Çelik, HDP Kırklareli İl Eş Başkanı Yakup Aslan, HDP Bingöl İl Eş Başkanı Saadet Fırat, HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu Üyesi Kemal Yıldız ve HDP Tekirdağ eski İl Eş Başkanı Ömer Güven isimli şahısların da aralarında bulunduğu 29 kişi adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Geriye kalan 9 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli zammı 2022 temmuz maaşlar hesaplandı! SSK ve BAĞKUR emeklileri için en düşük bin 173 TL'lik artış gözüküyor! Son dakika haberleri!
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! 50 meslekte emekli ikramiyesi ve hesapları netleşti
SON DAKİKA: Asgari Ücrete zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücret zammı gerçekleşecek mi, ne kadar, kaç TL olacak?
Sigaraya zam mı geldi? GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 11 HAZİRAN LİSTESİ: JTI, BAT, Philip Morris marka marka zamlı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son Dakika: Asgari Ücret Temmuz Zammı için bu detaylara dikkat! Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı! Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
EYT SON DAKİKA! EYT'liler ve sözleşmeli memurlar için yol haritası belli oldu! İşte EYT'de son durum ve öne çıkan tarih
Survivor eleme adayları belli oldu mu, kimler eleme potasında? Bu akşamSurvivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı, kim elendi? (10 Haziran 2022)
Araç sahipleri dikkat! Benzin fiyatı ne kadar, bugün motorine zam geldi mi? 11 Haziran akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, litresi kaç TL?
Son dakika: GES'te detaylar belli oldu: Asgari talep tutarı 1000 TL
SON DAKİKA: Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! Çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları canlı ve anlık ne kadar?
ARKADAŞINA GÖNDER
11 ilde PKK/KCK’ya bağlı faaliyet gösteren HDK meclisine operasyon: 29 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA