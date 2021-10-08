11 işçi yanarak hayatını kaybetmişti! 15 sanıklı davada karar verildi

Sanıklar Kadir Altun, Mehmet Altun ve Abdullah Altun'un "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarını işlediğini ancak eylemle iki suçun aynı anda işlendiğini belirten mahkeme, sanıkların en ağır cezayı gerektiren "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti. Mahkeme, suçun işleniş şekli, sanıkların asli kusurlu oluşu ve kusurunun ağırlık düzeyi, olayın meydana geldiği yer ve vefat eden işçi sayısını dikkate alırak, bu 3 sanığın onar yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıkların suçu "bilinçli taksir" ile işlediğine kanaat getiren mahkeme, cezayı 14'er yıla çıkarttı. Sanıkların fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve verilen hükmün gelecekleri üzerindeki etkisini nazara alarak, cezada indirim uygulamadı.