112 Acil’e 198 ihbar yapıldı

İstanbul
'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi
'ne 198 ihbar yapıldığı ve bu ihbarların tamamına ilgili kurumlarca müdahale edildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 Afet Grubu, 39 Kaymakamlığımız ve ilgili kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Olası olumsuzluklara karşı haberleşme ve iletişim kanallarının kesintisiz açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının yapılması istenmiştir. İlimiz genelinde 112 Acil Çağrı Merkezimize çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 198 ihbar ulaşmış, ilgili kurumlarımız tarafından ihbarların tamamına müdahale edilmiştir."
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Mete Efendioğlu - Editör