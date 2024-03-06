117’lik çınarın sırrı: Toksiklerden uzak durun

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olan İspanyol Maria Branyas Morera, 117'nci yaş gününü kutlayarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı. Morera "Günaydın dünya. Bugün 117 yaşıma giriyorum. Buraya kadar geldim" sözlerini paylaştı. Morera, 23 yıldır aynı huzurevinde yaşıyor. 1907 doğumlu Morera, uzun yaşamanın sırrını "şans ve iyi genetiğe" ek olarak "düzen, huzur, aile ve arkadaşlarla iyi ilişkiler, doğayla temas, duygusal istikrar, endişesizlik, pişmanlık duymamak, bolca pozitiflik ve toksik insanlardan uzak durmak'' olarak açıkladı.