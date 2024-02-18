12 bin yıllık Çakmaktepe ziyaretçilerini bekliyor

Şanlıurfa, tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen ilk yerleşim alanlarına ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa'nın tarih açısından önemli noktalardan biri olduğunu belirten Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herkesi Neolitik Çağ'ın Şanlıurfa'da bilinen en eski izlerini taşıyan Çakmaktepe'yi görmeye davet etti. Vali Şıldak sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Çakmaktepe Şanlıurfa'daki ilk barınakların inşa edildiği yer. Neolitik Çağ'ın Şanlıurfa'da bilinen en eski izlerini taşıyan Çakmaktepe, avcılık için ideal bir alana kurulmuştur. Çapları 16 metreyi bulan özel yapılar topluluğun sosyal bağlara ve toplumsal yaşama verdiği önemi gösteriyor. Ana kayaya muntazam şekilde oyularak şekil verilen yuvarlak planlı, çukur tabanlı kulübeler ile özel yapılar avcı-toplayıcı yerleşik toplulukların günlük yaşamlarına dair önemli ipuçları sunuyor. Bir taş plaka üzerinde koşar pozisyonda resmedilen ceylanlar ile üstlerine gelen okların görüldüğü avlanma sahnesi 12 bin yıl önceki yaşamın en çarpıcı örneklerinden birini oluşturuyor. Tarihin derinliklerini keşfetmek için Şanlıurfa arkeolojik alanları sizi davet ediyor."