Haberler Yaşam Haberleri 12 bin yıllık zarafet gün yüzüne çıktı
Giriş Tarihi: 19.08.2026

12 bin yıllık zarafet gün yüzüne çıktı

Etnografya Müzesi’nde insanlık tarihinin 12 bin yıllık takı geleneğini gözler önüne seren özel bir sergi açıldı. 60 farklı müzenin koleksiyonlarından toplanan 550 nadide eserin 276’sı ilk kez görücüye çıktı

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
12 bin yıllık zarafet gün yüzüne çıktı
  • ABONE OL

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Etnografya Müzesi'nde kapılarını açan "Elde Vefa, Gözde Zarafet: Takı Sanatının 12 Bin Yıllık Öyküsü" isimli sergiyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sergi kapsamında bir araya getirilen nadide takılar, Epipaleolitik Dönem'den Osmanlı Dönemi'ne kadar kronolojik bir sırayla kurgulandı.

GÜZELLİĞİN SERÜVENİ
Serginin insanlığın 12 bin yıllık takı serüvenini gözler önüne serdiğini belirten Ersoy, takıların yalnızca birer süs eşyası olmadığını; ait oldukları dönemin kültürünü, inançlarını, estetik anlayışını ve toplumsal hayatını yansıtan güçlü birer tarihi belge niteliği taşıdığını ifade etti. Ersoy ayrıca sergiyi görmek üzere tüm vatandaşları Ankara Etnografya Müzesi'ne davet etti.

TAKININ TARİHİ DÖNÜŞÜMÜ
Sergide takının tarih boyunca yalnızca estetik bir unsur olmadığı; statü, kimlik, inanç, toplumsal hiyerarşi ve aidiyetin de görsel bir ifadesi olduğu vurgulanıyor. Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Hitit, Demir, Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Selçuklu dönemleri üzerinden Osmanlı'ya kadar uzanan bu dönüşüm, modern mücevher anlayışına kadar gözler önüne seriliyor. 20. yüzyıldan itibaren cam, plastik ve geri dönüştürülmüş malzemelerin de kullanılmasıyla mücevher kavramsal bir ifade alanına dönüşürken granülasyon, telkâri, kakma ve mine gibi geçmişten gelen teknikler günümüz takı üretiminde varlığını sürdürüyor. Sergi 1 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ROMA #OSMANLI #SELÇUKLU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
12 bin yıllık zarafet gün yüzüne çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA