12 bin yıllık zarafet gün yüzüne çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Etnografya Müzesi'nde kapılarını açan "Elde Vefa, Gözde Zarafet: Takı Sanatının 12 Bin Yıllık Öyküsü" isimli sergiyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sergi kapsamında bir araya getirilen nadide takılar, Epipaleolitik Dönem'den Osmanlı Dönemi'ne kadar kronolojik bir sırayla kurgulandı.

GÜZELLİĞİN SERÜVENİ

Serginin insanlığın 12 bin yıllık takı serüvenini gözler önüne serdiğini belirten Ersoy, takıların yalnızca birer süs eşyası olmadığını; ait oldukları dönemin kültürünü, inançlarını, estetik anlayışını ve toplumsal hayatını yansıtan güçlü birer tarihi belge niteliği taşıdığını ifade etti. Ersoy ayrıca sergiyi görmek üzere tüm vatandaşları Ankara Etnografya Müzesi'ne davet etti.

TAKININ TARİHİ DÖNÜŞÜMÜ

Sergide takının tarih boyunca yalnızca estetik bir unsur olmadığı; statü, kimlik, inanç, toplumsal hiyerarşi ve aidiyetin de görsel bir ifadesi olduğu vurgulanıyor. Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç, Hitit, Demir, Helenistik, Roma, Doğu Roma ve Selçuklu dönemleri üzerinden Osmanlı'ya kadar uzanan bu dönüşüm, modern mücevher anlayışına kadar gözler önüne seriliyor. 20. yüzyıldan itibaren cam, plastik ve geri dönüştürülmüş malzemelerin de kullanılmasıyla mücevher kavramsal bir ifade alanına dönüşürken granülasyon, telkâri, kakma ve mine gibi geçmişten gelen teknikler günümüz takı üretiminde varlığını sürdürüyor. Sergi 1 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör