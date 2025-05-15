12 dakikada vahşet

Aydın'da evini kundaklayıp eşini ve çocuklarını öldüren itfaiyecinin yangını çıkardığı gün eve girip çıktığı anlara ilişkin görüntülere SABAH ulaştı. Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahalle'de 18 Mart'ta Turgay Gezgin'in evinde yangın çıkmış, eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirmişti. Yapılan soruşturmada Gezgin'in eşi ve çocuklarını eterle bayıltıp, evi kundakladığı ortaya çıkmıştı. Olaydan kısa süre sonra nişanlanan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Turgay Gezgin tutuklanmış, nişanlısı F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. SABAH'ın ulaştığı güvenlik kamera görüntülerinde tutuklanan itfaiye eri Turgay Gezgin'in şeytani planını 12 dakikada uyguladığı belirlendi. Apartmana doğru gelirken sürekli binayı kontrol eden balkonda ya da pencerede kimsenin olup olmadığına bakan Gezgin'in binadan çıktıktan sonra da tedirgin davranışları dikkat çekti. Görüntülerde sabah 07.59'da eve gelen Turgay Gezgin'in 12 dakika sonra 08.11'de çıktığı görülüyor.



CANİDEN PİŞKİN İFADE

Yangının çıkış saatinden hemen önce eşini aradığı anlaşılan Turgay Gezgin bu konuyla ilgili ifadesinde, "Yangının çıkış saatinden hemen önce eve gittiğim doğrudur. Eşimi çocuğumun okula gitmesi nedeniyle aramıştım. Cevap alamayınca uyandırmak için eve gittim. Olay günü 07.59-08.11 saatleri arasında kapıyı açmaya çalışmış olabilirim" dedi. Fatma Gezgin'in babası Adem Dere, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hâlâ olayın şokunu yaşıyorum. Belki de kızım biz üzülmeyelim diye yaşadığı sorunlardan hiç bahsetmiyordu. Turgay Gezgin çok alkol alırdı. Kızım aile içi sorunlarından hiç bahsetmedi. Zaten sorun yaşadıklarını bilseydim, kızım bahsetseydi kızımı kendi yanıma alırdım" dedi.