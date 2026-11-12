Haberler Yaşam Haberleri 12 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu
Giriş Tarihi: 12.11.2026 21:31 Son Güncelleme: 12.11.2026 21:36

12 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu

12 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyenin 890 milyon 502 bin 255 TL'ye ulaşması heyecanı artırırken, vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi. İşte 12 Kasım 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazanan numaralar...

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12 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu
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12 Kasım 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişte büyük ikramiye tutarı 890.502.255 TL olarak dikkat çekti. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte Süper Loto kazanan numaralar, ikramiye dağılımı ve bilet sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. İşte 12 Kasım Süper Loto sonuçları...

12 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

12 Kasım 2026 tarihli Süper Loto çekilişi, saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasıyla haftanın kazandıran numaraları da netleşti.

İşte sonuçlar: 16, 25, 27, 29, 52, 56

12 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Çekilişin ardından açıklanan sonuçlara, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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12 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE ÖDÜL KATEGORİLERİ NELERDİR?

Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır.

Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler.

İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir.

Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.

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12 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu
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