12 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı! Kazandıran numaralar belli oldu

12 Kasım 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişte büyük ikramiye tutarı 890.502.255 TL olarak dikkat çekti. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte Süper Loto kazanan numaralar, ikramiye dağılımı ve bilet sorgulama ekranı araştırılmaya başlandı. İşte 12 Kasım Süper Loto sonuçları...