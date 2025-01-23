12 yaşındaki Ayşe Maya’nın tabutuna ‘Seni hiç unutmayacağız’ notu: ‘Şehadet ikisine de çok yakıştı’

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Kürşat Yıldız, eşi Nergis Yıldız, Mehmet Cem Doğan, Ayşemin Elif Doğan, kızları Ayşe Maya Doğan ve genç mühendis Alp Mercan'ın cenazeleri Ankara'ya getirildi.



Kürşat Yıldız ve eş, Nergis Yıldız ile Mehmet Cem Doğan, Ayşemin Elif Doğan ve kızları Ayşe Maya Doğan, Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının gözyaşlarıyla Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Valisi Vasip Şahin, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, ailesi ve yakınları katıldı.

'HEP SINIFIMIZDA OTURUYOR OLACAKSIN'

Cenaze namazının ardından Mehmet Cem Doğan ve Ayşemin Elif Doğan'ın 12 yaşındaki kızları Ayşe Maya Doğan'ın öğretmeni ve arkadaşları küçük Ayşe Maya'nın tabutuna not bıraktı. Bırakılan notta, "Canım kızım, seni çok seviyoruz, hiç unutmayacağız. Sen hep sınıfımızda oturuyor olacaksın. Seni çok seviyorum, Ayşecik" ifadeleri yer aldı.





GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Yangında hayatını kaybeden genç mühendis Alp Mercan'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Gölbaşı Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Mercan Gölbaşı Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Mercan'ın yakınları katıldı.

'ŞEHADETE BİRLİKTE GİTTİLER'

Mercan'ın ablası Nihal Ece Mercan, kardeşinin Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay'ın oğlu Yiğit Gençbay ile tatile gittiğini, yangın başladıktan sonra kayak hocalarına kurtulduklarını söylediklerini ancak çığlıklar üzerine yeniden içeri girdiklerini söyleyerek, "Hocalarına biz kurtulduk, oda numaramız da bu, bizi merak etmeyin demiş. Onlar da kendi öğrencilerini bulmaya çalışırken liste oluşturmuşlar, liste oluştururken Alp ve Yiğit için sağ çıktı diye tik atmışlar. Alp mühendis, Yiğit de doktor. Ama çığlıklar gelince tekrar içeri girmişler; bir daha da çıkamadı kuzularım." dedi. Hiçbir listede olmadıklarını ve sağ çıktıklarını duyunca hastaneleri aradıklarını dile getiren Nihan Ece Mercan "Yiğit de Alp de gerçekten isimleri gibi karakterlerdi. Şehadet ikisine de çok yakıştı. Liseden beri hiç ayrılmadılar. Şehadete de birlikte gittiler. Tatile gitmişlerdi, o gün sabah çıkış yapacaklardı" dedi.