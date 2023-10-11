12 yaşındaki çocuk 13. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

Adana'da 12 yaşındaki Ege Erdem P., 13'üncü kattaki evlerinin balkonunda aşağı düşerek hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay, merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki 13 katlı bir apartmanda meydana geldi. Ege Erdem P., apartmanın son katındaki balkondan, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Beton zemine çakılan Ege Erdem P.'yi görenlerin ihbarıyla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ege Erdem P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Ege Erdem P.'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.