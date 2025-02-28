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Giriş Tarihi: 28.2.2025 10:12

12 yıl 6 ay hapisle aranıyordu: FETÖ'cü firari astsubay sahte kimlikle yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'taki darbe girişiminde Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada hakkında 12 yıl 6 hapis cezası bulunan ve aranan astsubay Bursa'da sahte kimlikle yakalandı.

İHA
12 yıl 6 ay hapisle aranıyordu: FETÖ’cü firari astsubay sahte kimlikle yakalandı

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Harp Okulu'nda 'darbeye yardım etmek', 'anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarıyla yargılanan 307 sanıktan, Astsubay Mehmet Ç., Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis çarptırıldı.

Çıkan karar sonrası kayıplara karışan firari hükümlü izini kaybettirmek için sahte kimlikle farklı illere kaçtı. 2 yıl boyunca kaçan Mehmet Ç., Bursa'ya geldiği esnada Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin radarına yakalandı.

Titiz çalışan ekipler, o hükümlünün eşinin yakın bir akrabasında kaldığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, yaptıkları operasyon ile şahsı gözaltına aldı.
Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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12 yıl 6 ay hapisle aranıyordu: FETÖ'cü firari astsubay sahte kimlikle yakalandı
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