12 yıllık kayıp olayında şok gelişme! Oğlum örgüte katıldı dedi, cinayet şüphesi çıktı!

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, Kozluk ilçesinde 12 yıl önce meydana gelen kayıp olayına ilişkin yeni bulguları ortaya çıkardı. 2014 yılında R.B. isimli baba, engelli oğlu E.B.'nin terör örgütüne katıldığını iddia ederek kolluk kuvvetlerine kayıp başvurusunda bulundu.

JANDARMA 12 YILLIK OLAYIN İZİNİ SÜRDÜ

Jandarma ekiplerinin saha araştırmaları, mağdur beyanları, gizli tanık ifadeleri ve teknik takip çalışmaları sonucunda, E.B.'nin babası tarafından maddi anlaşmazlıklar nedeniyle öldürülmüş olabileceği yönünde kuvvetli şüphe oluştu. E.B.'nin 2014 yılında terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı da soruşturma bilgilerinde yer aldı.

BATMAN VE ANTALYA'DA 10 ADRESE OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Batman merkezli olarak Antalya'yı da kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Toplam 10 adrese gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

BABA TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba R.B., 7 Kasım 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkemece "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. R.B., işlemlerinin ardından Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.