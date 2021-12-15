121 Neyin Numarası? ALO 121 Nedir, Hangi Durumlarda Aranır?

Özellikle acil durumlar düşünülerek pek çok acil durum numarası oluşturulmuştur. Bu numaralar yaşanabilecek sorunlar karşısında vatandaşlara hızlı müdahale edip, sorunlarına yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Pek çok vatandaş, bu numaralardan biri olan 121 neyin numarası diye merak ediyor. ALO 121 nedir, hangi durumlarda aranır? İşte bu numaranın ait olduğu kurum…

121 Neyin Numarası, Hangi Durumlarda Aranır?

121 Telefon Arıza olarak bilinen numaralardan biridir. Yaşanabilecek herhangi bir telefon arızası meydana geldiğinde 121 nolu hat üzerinden kontrol ve bakımlar sağlanmaktadır. Sabit hatlar üzerinden yaşanabilecek sorunlara çözüm sağlayan 121 nolu telefon, 24 saat boyunca hizmet vermektedir. Eğer telefon arızası yaşıyorsanız Alo 121'i arayarak müşteri hizmetlerinin yönlendirmesi ile çözüm sağlayabilirsiniz.