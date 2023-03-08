Haberler Yaşam Haberleri 122 Neyin Numarası? 122 Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?
Giriş Tarihi: 8.3.2023 08:58 Son Güncelleme: 8.3.2023 08:58

122 Neyin Numarası? 122 Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?

İnsanoğlu; istismar, şiddet, hastalık, sel, deprem gibi afetler vb. pek çok konuda sorunlar yaşayabilmekte ve bu sorunların çözümüne en kestirme yoldan ulaşmak istemektedir. Bu vb. pek çok yaşanan sorunun kolaylıkla giderilmesi için kurum ve kuruluşlar kendilerine özgü telefon hatları oluşturmuşlardır. Bu telefonlar sayesinde sorunun ne olduğu kısa sürede anlaşılıp hızlı bir şekilde çözüme ulaşması sağlanmaktadır. Bu numaralardan biri de 122’dir. Peki, 122 neyin numarası, hangi durumlarda aranır?

122 Neyin Numarası? 122 Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?

Türkiye bulunduğu bölge itibari ile pek çok doğal afetle karşı karşıya kalabilen bir ülkedir. Deprem, sel, heyelan vb. doğal afetin sıklıkla görüldüğü bir yer olması nedeniyle bu vb. durumlarda çok hızlı şekilde acil yardım ekiplerine ulaşılması gerekmektedir. İç İşleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 'na(AFAD) ait bir hat olan 122 bu sayede yaşanan afet durumlarında acil müdahalede bulunabilmektedir. İşte, 122 numarası ile ilgili tüm detaylar…

122 Nerenin Numarası?

122 nolu telefon numarası AFAD'a ait bir hattır. Yaşanan doğal afetler sonucu gereken acil müdahaleler için vatandaşlar bu hattı kullanmaktadırlar. Bu hat sayesinde AFAD gerekli tüm yerlere en hızlı şekilde intikal ederek ilk yardım çalışmalarına başlamaktadır.

122 Hangi Durumlarda Aranır?

Bu hat deprem ve sel gibi acil müdahale gerektiren konularda vatandaşların arayarak acil durumu bildirmeleri için kurulmuştur. Yaşanan herhangi bir doğa olayı neticesinde oluşan acil müdahale durumlarında vatandaşlar 122 nolu telefon numarasını aramalıdırlar.

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122 Neyin Numarası? 122 Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?
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