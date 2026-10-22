123. dönem özel güvenlik sınavı ne zaman, giriş yerleri nereden öğrenilir? ÖGG sınav giriş yerleri belli oldu!

123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı için giriş belgelerinin dağıtımı tamamlandı. Hafta sonu yazılı sınava katılacak adayların kimlik ve giriş belgeleriyle birlikte belirtilen saatte sınav merkezlerinde bulunması gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, sınavın başlama saatini ve adayların salona alınırken uyması gereken kuralları da duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) 2026 sınav takvimine göre 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Özel güvenlik sertifikası almak isteyenler ile mevcut belgelerini yenileyecek adaylar aynı gün yazılı sınava katılacak.
Sınava, temel eğitim veya yenileme eğitimini 18 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlayan kursiyerler girebiliyor.
123. dönem ÖGG sınav giriş yerleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün ÖGNET sistemi üzerinden erişime açıldı. Adayların sınava katılacağı okul, bina ve salon bilgileri bu yerleştirme sonuçlarıyla belirlendi.
Sınav adresini öğrenmek isteyen kursiyerler, eğitim aldıkları özel güvenlik kurumundan giriş belgelerini temin edebilecek.
EGM SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!
Özel güvenlik sınavının ardından adaylar, verdikleri yanıtları EGM tarafından yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarıyla karşılaştırabilecek. 123. dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarının 27 Ekim Salı günü yayımlanması planlanıyor. Adaylar belirlenen tarihten itibaren cevap anahtarına resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.
24 Ekim'de yazılı sınava katılacak adaylar için sonuçların 13 Kasım Cuma günü açıklanması öngörülüyor. Değerlendirme tamamlandığında adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesindeki sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Silahlı ve silahsız özel güvenlik sınavlarına ait sonuçlar, ilgili değerlendirme esaslarına göre ilan edilecek.
SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!