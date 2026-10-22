Haberler Yaşam Haberleri 123. dönem özel güvenlik sınavı ne zaman, giriş yerleri nereden öğrenilir? ÖGG sınav giriş yerleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 22.10.2026 16:10 Son Güncelleme: 22.10.2026 16:11

123. dönem özel güvenlik sınavı ne zaman, giriş yerleri nereden öğrenilir? ÖGG sınav giriş yerleri belli oldu!

Özel güvenlik görevlisi olmak veya mevcut kimliğini yenilemek isteyen adaylar için sınav günü yaklaşıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek oturum öncesinde okul ve salon bilgileri erişime açıldı. Peki, 123. dönem özel güvenlik sınavı ne zaman, giriş yerleri nereden öğrenilir? İşte, sınav takvimine ilişkin ayrıntılar...

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123. dönem özel güvenlik sınavı ne zaman, giriş yerleri nereden öğrenilir? ÖGG sınav giriş yerleri belli oldu!
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123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı için giriş belgelerinin dağıtımı tamamlandı. Hafta sonu yazılı sınava katılacak adayların kimlik ve giriş belgeleriyle birlikte belirtilen saatte sınav merkezlerinde bulunması gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, sınavın başlama saatini ve adayların salona alınırken uyması gereken kuralları da duyurdu.

123. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) 2026 sınav takvimine göre 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Özel güvenlik sertifikası almak isteyenler ile mevcut belgelerini yenileyecek adaylar aynı gün yazılı sınava katılacak.

Sınava, temel eğitim veya yenileme eğitimini 18 Eylül 2026 tarihine kadar tamamlayan kursiyerler girebiliyor.

ÖGG 123. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

123. dönem ÖGG sınav giriş yerleri, Emniyet Genel Müdürlüğünün ÖGNET sistemi üzerinden erişime açıldı. Adayların sınava katılacağı okul, bina ve salon bilgileri bu yerleştirme sonuçlarıyla belirlendi.

Sınav adresini öğrenmek isteyen kursiyerler, eğitim aldıkları özel güvenlik kurumundan giriş belgelerini temin edebilecek.

EGM SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

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ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Özel güvenlik sınavının ardından adaylar, verdikleri yanıtları EGM tarafından yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarıyla karşılaştırabilecek. 123. dönem ÖGG soruları ve cevap anahtarının 27 Ekim Salı günü yayımlanması planlanıyor. Adaylar belirlenen tarihten itibaren cevap anahtarına resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

123. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Ekim'de yazılı sınava katılacak adaylar için sonuçların 13 Kasım Cuma günü açıklanması öngörülüyor. Değerlendirme tamamlandığında adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesindeki sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Silahlı ve silahsız özel güvenlik sınavlarına ait sonuçlar, ilgili değerlendirme esaslarına göre ilan edilecek.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

123. DÖNEM ÖGG SINAV TAKVİMİ 2026

  • 18 Eylül 2026 Cuma: Eğitimlerin tamamlanması için son tarih.
  • 2 Ekim 2026 Cuma: Sınav giriş yerlerinin ÖGNET üzerinden açıklanması.
  • 3-10 Ekim 2026: Sınav giriş belgelerinin adaylara teslim edilmesi.
  • 11 Ekim 2026 Pazar: Giriş belgelerindeki hatalı fotoğrafların düzeltilmesi için son tarih.
  • 24 Ekim 2026 Cumartesi: 123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı (Saat 10.00).
  • 27 Ekim 2026 Salı: Sınav soruları ve cevap anahtarının yayımlanması (planlanan).
  • 13 Kasım 2026 Cuma: ÖGG sınav sonuçlarının açıklanması (planlanan).

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123. dönem özel güvenlik sınavı ne zaman, giriş yerleri nereden öğrenilir? ÖGG sınav giriş yerleri belli oldu!
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