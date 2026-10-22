123. dönem özel güvenlik sınavı ne zaman, giriş yerleri nereden öğrenilir? ÖGG sınav giriş yerleri belli oldu!

123. Temel Eğitim ve 99. Yenileme Eğitimi Sınavı için giriş belgelerinin dağıtımı tamamlandı. Hafta sonu yazılı sınava katılacak adayların kimlik ve giriş belgeleriyle birlikte belirtilen saatte sınav merkezlerinde bulunması gerekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, sınavın başlama saatini ve adayların salona alınırken uyması gereken kuralları da duyurdu.