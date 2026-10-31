12’nci Türk Tıp Dünyası Kurultayı: Sağlık Bakanı Memişoğlu gençlerle buluştu!

'BAŞIMIZA İCAT ÇIKARTIN'

Gençleri yenilikçi fikirler geliştirmeye davet eden Kemal Memişoğlu, 'İcat çıkartma başımıza' anlayışının geride kaldığını belirterek "Biz de size diyoruz ki bize icat çıkartın başımıza, icat çıkartın" ifadelerini kullandı. Fikirlerin ürünlere dönüştürülebilmesi için Üreten Sağlık Portalı'nı oluşturduklarını anlatan Bakan Memişoğlu, "uretensaglik.gov.tr diye bir portal oluşturduk. Girdiğiniz zaman fikrinizi söyleyeceksiniz. Biz o fikrin patentini size vereceğiz direkt" dedi.

Gençlerin bilgiye erişim imkânlarının önceki kuşaklara göre çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Bakan Memişoğlu, "Sizin fikriniz, sizin zihniniz bizden çok daha iyi olacak. Çünkü siz daha çok öğreniyorsunuz, daha çok bilgiye sahipsiniz" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Memişoğlu, geçmişte bilimsel yayınlara ulaşmak için büyük çaba gösterdiklerini, bugün ise gençlerin bilgiye kolaylıkla erişebildiğini belirterek "Onun için siz bizden daha iyi olacaksınız, bizden daha iyi olacağınıza eminim. Biz de diyoruz ki bilginiz, fikriniz varsa gelin beraber üretelim, fikrinizi söyleyin, korkmayın, icat çıkartın" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, genç araştırmacıları desteklemek amacıyla TÜSEB bünyesinde Genç TÜSEB yapılanmasını oluşturduklarını ve çok sayıda gencin bu yapıya katıldığını belirterek gençlere yönelik teşvik çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör