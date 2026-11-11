13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Bakan Gürlek’ten Yeni Yargı Paketi açıklaması!

Öte yandan hükümlü ve tutuklu yakınları başta olmak üzere pek çok kişi, yeni pakette genel af, infaz indirimi ve denetimli serbestlik düzenlemesi bulunup bulunmayacağını araştırıyor. 13. Yargı Paketi'nin çıkış tarihi, kapsamı ve gündeme gelen düzenlemelerin ayrıntıları merak konusu olmaya devam ediyor.

13. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?

13. Yargı Paketi'nin ekim ayında TBMM gündemine gelmesi planlanıyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada paketin ekim ayında Meclis'e sunulmasının hedeflendiğini belirtmişti. Pakete ilişkin TBMM'ye sunulmuş resmi bir kanun teklifi bulunmuyor. Dolayısıyla düzenlemenin Meclis'te görüşüleceği kesin tarih henüz açıklanmadı.