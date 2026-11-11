13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Bakan Gürlek’ten Yeni Yargı Paketi açıklaması!

Öte yandan hükümlü ve tutuklu yakınları başta olmak üzere pek çok kişi, yeni pakette genel af, infaz indirimi ve denetimli serbestlik düzenlemesi bulunup bulunmayacağını araştırıyor. 13. Yargı Paketi'nin çıkış tarihi, kapsamı ve gündeme gelen düzenlemelerin ayrıntıları merak konusu olmaya devam ediyor.
13. Yargı Paketi'nin ekim ayında TBMM gündemine gelmesi planlanıyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada paketin ekim ayında Meclis'e sunulmasının hedeflendiğini belirtmişti. Pakete ilişkin TBMM'ye sunulmuş resmi bir kanun teklifi bulunmuyor. Dolayısıyla düzenlemenin Meclis'te görüşüleceği kesin tarih henüz açıklanmadı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Özellikle sosyal medya yasası bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Bu 13'üncü Yargı Paketi de bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e gelecek. Orada milletvekillerimizin takdiriyle de inşallah o konu çıkacak" ifadelerini kullandı.
Hazırlık sürecinde öne çıkan konular arasında şunlar bulunuyor:
- Boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması
- Süresiz nafaka konusunda yeni düzenleme yapılması
- Aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünün kolaylaştırılması
- Kira ve tahliye davalarının hızlandırılması
- Yargı süreçlerinde etkinliğin artırılması
- İnfaz sistemiyle ilgili olası değişiklikler
Ancak bu başlıkların tamamının 13. Yargı Paketi'nde yer alacağı kesinleşmiş değil. Resmi kanun teklifi TBMM'ye sunulduğunda düzenlemelerin kapsamı belli olacak.
13. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girebilmesi için öncelikle kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması gerekiyor. Ardından teklifin ilgili komisyonda görüşülmesi ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor.
Genel Kurul'da kabul edilen düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlük süreci başlayacak.