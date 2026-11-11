Haberler Yaşam Haberleri 13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Bakan Gürlek'ten Yeni Yargı Paketi açıklaması!
Giriş Tarihi: 11.11.2026 15:55 Son Güncelleme: 11.11.2026 16:19

13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Bakan Gürlek'ten Yeni Yargı Paketi açıklaması!

Adalet sisteminde yapılması planlanan yeni düzenlemeler kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 13. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamaları, paketin ne zaman Meclis'e sunulacağı ve hangi konuları kapsayacağına yönelik merakı artırdı. Yeni düzenlemenin içeriği ve Meclis takvimi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

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13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Bakan Gürlek’ten Yeni Yargı Paketi açıklaması!
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Öte yandan hükümlü ve tutuklu yakınları başta olmak üzere pek çok kişi, yeni pakette genel af, infaz indirimi ve denetimli serbestlik düzenlemesi bulunup bulunmayacağını araştırıyor. 13. Yargı Paketi'nin çıkış tarihi, kapsamı ve gündeme gelen düzenlemelerin ayrıntıları merak konusu olmaya devam ediyor.

13. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?

13. Yargı Paketi'nin ekim ayında TBMM gündemine gelmesi planlanıyordu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada paketin ekim ayında Meclis'e sunulmasının hedeflendiğini belirtmişti. Pakete ilişkin TBMM'ye sunulmuş resmi bir kanun teklifi bulunmuyor. Dolayısıyla düzenlemenin Meclis'te görüşüleceği kesin tarih henüz açıklanmadı.

BAKAN GÜRLEK'TEN YENİ YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Özellikle sosyal medya yasası bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Bu 13'üncü Yargı Paketi de bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e gelecek. Orada milletvekillerimizin takdiriyle de inşallah o konu çıkacak" ifadelerini kullandı.

13. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER, İÇERİĞİNDE HANGİ DÜZENLEMELER VAR?

13. Yargı Paketi kapsamında gündeme gelen başlıkların başında yargılamaların hızlandırılması geliyor. Özellikle uzun süren davaların daha kısa sürede sonuçlandırılması ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması hedefleniyor.

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Hazırlık sürecinde öne çıkan konular arasında şunlar bulunuyor:

- Boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması

- Süresiz nafaka konusunda yeni düzenleme yapılması

- Aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünün kolaylaştırılması

- Kira ve tahliye davalarının hızlandırılması

- Yargı süreçlerinde etkinliğin artırılması

- İnfaz sistemiyle ilgili olası değişiklikler

Ancak bu başlıkların tamamının 13. Yargı Paketi'nde yer alacağı kesinleşmiş değil. Resmi kanun teklifi TBMM'ye sunulduğunda düzenlemelerin kapsamı belli olacak.

13. YARGI PAKETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

13. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girebilmesi için öncelikle kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması gerekiyor. Ardından teklifin ilgili komisyonda görüşülmesi ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor.

Genel Kurul'da kabul edilen düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlük süreci başlayacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler? Bakan Gürlek'ten Yeni Yargı Paketi açıklaması!
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