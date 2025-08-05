13 yaşındaki çocuk dehşet yaşattı! Babasını silahla öldürdü

Mersin'in Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde 13 yaşındaki M.B.Ö. ile 38 yaşındaki babası Ahmet Ö. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada, 13 yaşındaki çocuk yatak odasındaki silahı alarak babasına ateş etti. Çevredeki vatandaşların silah sesini duyarak ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından ağır yaralanan baba Ahmet Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen baba kurtarılamadı. Gözaltına alınan M.B.Ö., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. M.B.Ö.'nün ifadesinde babasının kendisini sürekli küçük düşürücü sözler söyleyerek darp ettiğini söylediği öğrenildi. M.B.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.