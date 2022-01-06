Haberler Yaşam Haberleri 13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı... İstenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 6.1.2022 11:21 Son Güncelleme: 6.1.2022 11:28

13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı... İstenen ceza belli oldu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı... İstenen ceza belli oldu

Ankara’da, 13 yaşındaki kız çocuğuyla sosyal medya üzerinden tanıştıktan sonra içki içirip, istismar eden 22 yaşındaki F.A., hakkında ‘Cinsel istismar’ suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara Mamak'ta yaşayan 8. sınıf öğrencisi N.Y., iddiaya göre, sosyal medyadan üzerinden tanıştığı F.A. ile buluşarak, birlikte alkol aldı. N.Y., bir süre sonra alkolün etkisiyle fenalaştı. Daha sonra F.A., baygın olan N.Y.'yi kucağına alıp, aracına bindirerek, kızın Mamak'taki evine bırakıp evden ayrıldı. Mağdur N.Y.'nin ailesi, komşularının durumu anlatması üzerine eve geldi. Hastaneye götürülen N.Y.'nin kanında 1.80 promil alkol tespit edildi. N.Y.'nin Ailesi, kızları ile içki içip, eve getiren tanımadıkları kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İFADESİNDE İSTİSMARA UĞRAMADIĞINI SÖYLEDİ

Olaydan sonra güvenlik kamera görüntüleri incelenerek tespit edilen F.A., kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. F.A., ifadesinde kızı alkollü olduğu için evine bıraktığını, herhangi bir istismarda bulunmadığını iddia etti. N.Y. de alınan ilk ifadesinde istismara uğramadığını beyan edince F.A. serbest bırakıldı.

ADLİ TIP RAPORU İSTİSMARI ORTAYA ÇIKARDI

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun ardından küçük kızın cinsel istismara uğradığının ortaya çıkması üzerine, N.Y.'nin yeniden ifadesi alındı. N.Y.'nin son ifadesinde sosyal medyadan tanıştığı F.A. ile içtiklerini ardından da gittikleri evlerinde cinsel istismara uğradığını söylemesi üzerine, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Adli Tıp Kurumu raporu, kızın ifadesi ve güvenlik kamera görüntülerinin dosyaya girmesinin ardından savcılık F.A., hakkında, 'Cinsel istismar' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianame, Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Türkiye için gurur günü! TOGG Sedan ilk kez görüntülendi
Son dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası duyurdu: Pozitif vakaların karantina süresi değişti
TOGG Ceo Gürcan Karakaş'ın gurur gözyaşları: Oyunda biz de varız...
Başkan Erdoğan milletvekilleriyle bir araya geldi! Kritik görüşmede 3 önemli mesaj
Son dakika: Eyüpsultan'ta İETT otobüsü durağa daldı! Yaralılar var
Son dakika: Ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti! Boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu
Mansur Yavaş'tan torpil rezaleti! Liyakat bunun neresinde?
SON DAKİKA | Market ve mağazalarda artık zorunlu oldu! Milyonları ilgilendiren düzenleme geldi
SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar çakıldı! Bitcoin neden düştü?
Son dakika: Beşiktaş penaltılarda Süper Kupa'ya uzandı! İşte maçın golleri ve özeti...
ARKADAŞINA GÖNDER
13 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı... İstenen ceza belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA