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Giriş Tarihi: 11.10.2022

13 yıl aradan sonra muhteşem konser

Diyarbakır’da, ‘Sur Kültür Yolu Festivali’ kapsamında 13 yıl aradan sonra konser veren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, festival gecesine damga vurdu. Muhteşem senfoni konserini yaklaşık 4 bin 500 kişi dinledi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
13 yıl aradan sonra muhteşem konser
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır'da Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın organizasyonuyla bu yıl ilk kez yapılan 'Sur Kültür Yolu Festivali' etkinlikler sürüyor. Anadolu Turnesi kapsamında en son 13 yıl önce kente gelen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, festival kapsamında Diyarbakır'da konser verdi. Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki konseri Diyarbakırlılar ile birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da izledi. Orkestra Şefi Cemi'i Can Deliorman'ın yönetimindeki ve keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın solistliğindeki konser, festival gecesine damga vurdu. Deliorman yönetiminde, keman sanatçısı Cihat Aşkın'ın solist olarak yer aldığı konser büyük ilgi gördü. Ulvi Cemal Erki'in Köçekçesini, kürdili hicazkar longayı ve Sarı Gelin'i de seslendiren orkestranın konseri beğeniyle izlendi. Bakan Yardımcısı Demircan, Diyarbakır'da böyle bir iklimi ve atmosferin yaşanması nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, "13 yıl aradan sonra burada yeniden seyircisiyle buluşmaları, onları da çok mutlu etti ama seyirci de bunun karşılığını, hakkını verdi" ifadelerini kullandı. Orkestrayı yaklaşık 4 bin 500 kişi dinledi.



ETKİNLİKLERİ 100 BİN KİŞİ TAKİP ETTİ
Bakan yardımcısı Demircan, "Diyarbakır Mezopotamya uygarlıklarında bereketli hilalin tam kuzeyinde olan üç kentten biri. Diyarbakır'a dokunarak bu bölgenin kültürüne dokunduk. İlk gün sadece bin tane fotoğraf sanatçısı vardı. İlk iki günkü etkinliklerimizi 100 binden fazla kişi takip etti. 300 küsür başlıkta 600 etkinliğimiz ve bin 200 tane de çocuk atölyemiz oldu. Halkın gösterdiği ilgiden çok mutlu olduk" dedi.

MEZOPOTAMYA LEZZETLERİ DİYARBAKIR'DA
Gastro Diyarbakır Buluşmaları kapsamında Hasan Paşa Hanı'nda Tarihi Diyarbakır lezzetleriyle kahvaltı yapılırken, ardından gerçekleşen müzik dinletisi de büyük ilgi gördü. Yenikapı Caddesi'nde düzenlenen Mezopotamya Lezzetleri Diyarbakır Mutfağı etkinliği ünlü şeflerle bilinmeyen tarifleri gün yüzüne çıkardı. Sanatçı Maral Ayvaz, geleneksel çalgılar eşliğinde, Diyarbakır ve Anadolu Ermeni müziğinden örnekler seslendirdi.



OĞUZHAN KOÇ KONSERİNE BÜYÜK İLGİ
Festival kapsamında şarkıcı Oğuzhan Koç, Dağkapı Meydanı'nda konser verdi. Birbirinden güzel şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Oğuzhan Koç, konser sonrası ilk kez böyle bir kalabalık karşısında konser verdiğini söyledi. Konsere yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı belirtildi.

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13 yıl aradan sonra muhteşem konser
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