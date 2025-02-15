Haberler Yaşam Haberleri 14 Şubat için 400 bin TL istemişti! Fenomen Merve Taşkın adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 15.2.2025 12:12 Son Güncelleme: 15.2.2025 12:19

14 Şubat için 400 bin TL istemişti! Fenomen Merve Taşkın adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada müstehcen fotoğraflar paylaşarak takipçi kazanan Merve Taşkın Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği gözaltına alındı. Taşkın paylaşımında "14 Şubat’ta yalnız olanlara 400 bin lira karşılığında kız arkadaş olabilirim" diye yazdı. Taşkın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
14 Şubat için 400 bin TL istemişti! Fenomen Merve Taşkın adliyeye sevk edildi

Sosyal Medya ünlülerinden Merve Taşkın, sosyal medya hesabında 14 Şubat Sevgililer günüyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Yaptığı paylaşımda, "14 Şubat'ta yalnız olanlara akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400 bin TL" diyerek özelliklerini sıraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu paylaşım üzerine dikkatleri üzerine çeken Taşkın ile ilgili ihbarlar geldi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri savcılığın talimatı üzerine Merve Taşkın'ı 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Taşkın, Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Taşkın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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14 Şubat için 400 bin TL istemişti! Fenomen Merve Taşkın adliyeye sevk edildi
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