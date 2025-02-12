14 Şubat’ta dolandırıcıların ağına düşmeyin

14 Şubat Sevgililer Günü, aynı zamanda siber dolandırıcıların yeni hedeflerini belirlemesinde en etkili zamanlardan biri. Kişiler bu özel günde hem duygusal hem de maddi anlamda beklentiler içerisine girerken, dolandırıcılar da kişilerin zayıf anlarını fırsat bilerek çeşitli yöntemlerle kişisel bilgilerini ele geçirmeyi hedefliyor. Özellikle çevrimiçi alışverişlerin artması, aşk arayışındaki bekârların güvenlik zafiyetleri ve hediye arayışındaki çiftlerin telaşı, dolandırıcılara yeni alanlar oluşturuyor. Sevgililer Günü'nü daha güvenli hale getirebilmek için güvenli sitelerden alışveriş yapılması, tanımadığınız kişilere para yatırılmaması ve gelen mesajların doğrulanması gerektiğini ifade eden bilişim uzmanları Sevgililer Günü'nde en sık karşılaşılan 4 dolandırıcılık türünü şöyle sıraladı:

1 Sahte çevrimiçi hediye mağazaları: Dolandırıcılar mücevher, çiçek veya lüks ürünler gibi hediyeleri uygun fiyatlarla satan sahte web siteleri veya sosyal medya reklamları oluşturuyor. Gerçek gibi görünen bu sitelerde ise satın alınan ürünler teslim edilmiyor.

2 Aşk dolandırıcılığı: Çevrimiçi tanışma siteleri, birçok dolandırıcılık olayına zemin hazırlıyor. Aşk arayan kişileri hedef alan dolandırıcılar, ilk olarak sahte bir profil oluşturarak kurbanlarıyla bir bağ kuruyor. Sonunda acil bir durum veya seyahat masrafları için yardıma ihtiyaç duymak gibi sahte bahanelerle kişilerden para talep eden dolandırıcılar, daha sonra ortadan kayboluyor.

3 Kimlik avı e-postaları ve metinleri: Sevgililer Günü teslimatı veya ödemesinde bir sorun olduğunu iddia eden mesaj, doğruluğu teyit edilmediği takdirde büyük tehlikelere yol açıyor. Kullanıcıların kişisel, finansal ve gizli bilgilerini ele geçirmek için kullanılan bu yöntem, sahte web sitelerine giriş yapılmasıyla gerçekleşiyor.

4 Hediye kartı ve e-kart dolandırıcılıkları: Dolandırıcılar, kötü amaçlı bağlantılar içeren e-kartlar gönderiyor. Kullanıcıların bu bağlantılara tıklaması, cihazlarına kötü amaçlı yazılım yüklenmesine neden oluyor.