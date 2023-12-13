14 yaşındaki Fatih’i kuaförden çıkarken takip edip, 1 metreden 6 el ateş etmiş





'ŞU ANDA HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR'

Fatih Durmaz'ın tedavisi sürerken, babası Nizamettin Durmaz, Enis S.'nin oğlunu vurmadan önce keşif yaptığını söyledi. Durmaz, "2021'de Kozluk'ta bir olay yaşadık. İstemeyerek bir şahıs vefat etti. Şahıs vefat ettikten sonra husumet devam etti. Defalarca kanaat önderlerinin, farklı kişilerinin araya girmesine rağmen karşı taraf yanaşmadı. O gün de oğlum okuldan çıkarken iş yerine geldi. Tıraş olmak istediğini söyledi. 50 metre mesafedeki kuaföre yolladım. Kuaför dönüşünde şahıs takip ediyor. Daha önce burada keşif yapmış. Kaçış yollarını iyi biliyor. Geliyor, çocuğu takip ediyor. İş yerine 10 metre kala, çocuğa 1 metre mesafeden 6 el ateş ediyor. Şu anda hayati tehlikesi devam ediyor. İstanbul'a nakletme gibi bir durumumuz var" dedi.