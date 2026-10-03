14 yıllık Minik Yakup cinayeti aydınlatıldı! Meğer anne yıllarca bu sırrı saklamış

'EVE GELDİĞİNDE ELLERİ TİTRİYORDU'

Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden anne Huriye Çiftçi, eski eşi Abdurrezzak Bozkurt'un oğlunu öldürdüğünü söyledi. Çiftçi, oğlu Yakup'un kaybolmasından sonra eski eşi Abdurrezzak'ın yaklaşık birkaç gün sonra elinde yara bulunarak geldiğini söyledi. Aralarında çıkan tartışmada Abdurrezzak Bozkurt'un oğlunu öldürdüğünü itiraf ettiğini anlatan anne Çiftçi, "Elinde kan vardı benden yara merhemi istedi. Elleri titriyordu ve ağlıyordu. Neden ağladığını ve merhemi ne yapacağını sorduğumda bana bağırarak 'sus, Yakup bende' dedi. Onu ittirdim, Abdurrezak kızıp boğazımı sıktı" dedi.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Abdurrezzak Bozkurt tutuklanırken, diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör