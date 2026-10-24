1400 km uzaktan robotik cerrahi

Sağlık teknolojilerindeki gelişmeler, ameliyathanelerin sınırlarını yeniden tanımlıyor. İstanbul'dan 1400 kilometre uzaktaki Muş'taki bir hastaya uzaktan robotik cerrahiyle rahim alınması (histerektomi) ameliyatı gerçekleştirdi.

İKİ HEKİM, İKİ ŞEHİR

Operasyon kapsamında Doç. Dr. Başaran, İstanbul'daki Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) İDEA merkezinde bulunan cerrahi konsoldan Muş Devlet Hastanesi'nin ameliyathanesindeki robotik cerrahi sistemine uzaktan bağlandı. Doç. Dr. Derman Başaran, internet bağlantısıyla robotik cerrahi sistemini eş zamanlı olarak yönetti. Muş Devlet Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. Haticegül Tuncer ise ameliyatın hasta başındaki cerrahi sorumluluğunu üstlenerek, operasyonu Doç. Dr. Başaran ile birlikte gerçekleştirdi. Böylece iki hekim, farklı şehirlerden eş zamanlı koordinasyonla ameliyatı tamamladı.Operasyonla ilgili konuşan Doç. Dr. Başaran, "Robotik cerrahiye ihtiyaç duyan hastaların bir kısmı büyük merkezlere ulaşmakta zorlanıyor. Telecerrahi ve uzaktan eğitim desteği sunan telementorluk sayesinde, farklı şehirlerdeki uzmanlar birlikte çalışabilir, hekimlerin eğitimi devam edebilir ve giderek daha zorlu ameliyatlarda daha fazla sorumluluk üstlenmeleri sağlanabilir. Hedefimiz, uygun koşullar sağlandığında hastaların başka şehre gitmek zorunda kalmadan, yaşadıkları yerde tedavi olabilmesi."

SINIRLARI AŞAN TEDAVI

Doç. Dr. Tuncer ise uzmanlık eğitimi sırasında 200'ün üzerinde robotik cerrahi vakasında aktif konsol deneyimi kazanma fırsatı bulduğunu belirterek "Bu operasyon, ileri cerrahi teknolojilerinin coğrafi sınırları aşarak farklı bölgelerdeki hastalara ulaşabilmesi açısından önemli bir adım" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör