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Giriş Tarihi: 15.10.2026 21:30 Son Güncelleme: 16.10.2026 01:03

15 Ekim Süper Loto sonuçları ve kazanan numaralar açıklandı! İşte MPİ bilet sorgulama

Süper Loto oynayanların beklediği 15 Ekim 2026 çekiliş sonuçları belli oldu. Haftanın çekilişinde kazandıran numaralar açıklanırken büyük ikramiye tutarı 674 milyon 665 bin 972 TL olarak duyuruldu. Kupon sahipleri, sonuçları karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol ediyor. İşte Süper Loto kazanan numaralar ve sonuç sorgulama ekranı.

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15 Ekim Süper Loto sonuçları ve kazanan numaralar açıklandı! İşte MPİ bilet sorgulama
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15 Ekim Süper Loto çekilişinde heyecan sona erdi ve haftanın sonuçları belli oldu. 674 milyon 665 bin 972 TL büyük ikramiye tutarıyla dikkat çeken çekilişin ardından katılımcılar, kuponlarındaki numaraları sonuçlarla karşılaştırmaya başladı. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çekildi? İşte güncel sonuçlar ve ikramiye sorgulama ekranı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

15 Ekim 2026 tarihli Süper Loto çekilişi, saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasıyla haftanın kazandıran numaraları da netleşti.

İşte sonuçlar: 31-32-39-45-49-54

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Çekilişin ardından açıklanan sonuçlara, Milli Piyango Online'ın resmî internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR VE ÖDÜL KATEGORİLERİ NELERDİR?

Süper Loto oynamak oldukça basit bir kural setine dayanır: 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayı seçilerek kolon tamamlanır.

Katılımcılar ister kendileri kupon doldurabilir, isterlerse de terminallerden "Rastgele" seçim hakkını kullanabilirler.

İkramiye kazanabilmek için çekilen 6 sayı içerisinden en az 2, 3, 4, 5 veya 6 numaranın doğru tahmin edilmesi gerekir.

Bilinen sayı kombinasyonu arttıkça, kazanılan ödülün miktarı da doğru orantılı olarak yükselir.

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15 Ekim Süper Loto sonuçları ve kazanan numaralar açıklandı! İşte MPİ bilet sorgulama
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