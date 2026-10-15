15 Ekim Süper Loto sonuçları ve kazanan numaralar açıklandı! İşte MPİ bilet sorgulama

15 Ekim Süper Loto çekilişinde heyecan sona erdi ve haftanın sonuçları belli oldu. 674 milyon 665 bin 972 TL büyük ikramiye tutarıyla dikkat çeken çekilişin ardından katılımcılar, kuponlarındaki numaraları sonuçlarla karşılaştırmaya başladı. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çekildi? İşte güncel sonuçlar ve ikramiye sorgulama ekranı.