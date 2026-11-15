15 ilde dev operasyon! Evlilik vaadiyle tuzağa düşürdüler: 724 milyonluk para trafiği tespit edildi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden Bulgaristan'da yaşayan Bulgaristan uyruklu bir kadınla tanışan yaşlı vatandaşın şikâyeti üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturmada şüphelilerin, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşa evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığını söyledikleri belirlendi. Şüphelilerin, gizli bir operasyon yürütüldüğünü ve vatandaşın bu operasyona destek vermesi gerektiğini öne sürerek korku oluşturdukları tespit edildi.