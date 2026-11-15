15 Kasım 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda son durum ne?

İstanbul'da Ömerli ve Terkos, Ankara'da Çamlıdere, İzmir'de Tahtalı, Bursa'da ise Doğancı barajları kentlerin içme suyu ihtiyacında önemli bir yere sahip. Kasım ayındaki ölçümlerde bu kaynakların doluluk seviyeleri birbirinden ayrılırken büyükşehirlerin su rezervlerinde de farklı oranlar kaydedildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 15 Kasım 2026 tarihli güncel verilere göre, İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61,08 olarak kaydedildi. Bir önceki gün yüzde 60,92 seviyesinde bulunan su rezervleri, son ölçümde 0,16 puan artış gösterdi.
İstanbul'a su sağlayan 10 barajın güncel doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: Yüzde 81,08
Darlık Barajı: Yüzde 90,72
Elmalı Barajı: Yüzde 66,73
Terkos Barajı: Yüzde 53,01
Alibey Barajı: Yüzde 76,7
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 41,86
Sazlıdere Barajı: Yüzde 44,02
Istrancalar Barajı: Yüzde 60,56
Kazandere Barajı: Yüzde 12
Pabuçdere Barajı: Yüzde 7,55
İSKİ'nin son ölçümlerinde Darlık Barajı yüzde 90,94 ile İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip su kaynağı oldu. Darlık'ı yüzde 81,33 ile Ömerli ve yüzde 76,90 ile Alibey takip etti.
Listenin diğer ucunda ise yüzde 6,94 dolulukla Pabuçdere yer aldı. Kazandere Barajı da yüzde 11,32 seviyesinde kalarak kentteki su miktarı en düşük barajlardan biri oldu.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) 13 Kasım 2026 tarihli kayıtlarına göre başkentteki barajların toplam doluluk oranı yüzde 35,82 olarak açıklandı. Aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 28,34 seviyesinde bulunuyor.
Ankara'daki barajların doluluk oranları:
Akyar Barajı: Yüzde 34,79
Çamlıdere Barajı: Yüzde 32,22
Çubuk 2 Barajı: Yüzde 49,42
Eğrekkaya Barajı: Yüzde 57,31
Kargalı Barajı: Yüzde 9,41
Kavşakkaya Barajı: Yüzde 39,91
Kesikköprü Barajı: Yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: Yüzde 50,85
Peçenek Barajı: Yüzde 25,97
Türkşerefli Barajı: Yüzde 11,66
Başkentte Kesikköprü Barajı tam doluluk seviyesinde bulunurken en düşük oran yüzde 9,41 ile Kargalı Barajı'nda kaydedildi.
İzmir'in önemli içme suyu kaynaklarından Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 40,84 olarak kaydedildi. Ürkmez Barajı yüzde 63,61 ile listedeki en yüksek doluluk oranına sahip olurken Gördes Barajı yüzde 27,62 seviyesinde kaldı.
İZSU tarafından açıklanan baraj doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: Yüzde 40,84
Balçova Barajı: Yüzde 36,43
Ürkmez Barajı: Yüzde 63,61
Gördes Barajı: Yüzde 27,62
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Yüzde 52,24
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BUSKİ) yayımladığı son verilere göre kent genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 71,71 seviyesinde bulunuyor. Bursa'da 12 Kasım'da yüzde 71,4 olarak kaydedilen doluluk oranı, sonraki ölçümde yükseldi.