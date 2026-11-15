15 Kasım 2026 baraj doluluk oranları: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Barajlarda son durum ne?

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın güncel doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: Yüzde 81,08

Darlık Barajı: Yüzde 90,72

Elmalı Barajı: Yüzde 66,73

Terkos Barajı: Yüzde 53,01

Alibey Barajı: Yüzde 76,7

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 41,86

Sazlıdere Barajı: Yüzde 44,02

Istrancalar Barajı: Yüzde 60,56

Kazandere Barajı: Yüzde 12

Pabuçdere Barajı: Yüzde 7,55

İSTANBUL'DA EN DOLU VE EN AZ DOLU BARAJ HANGİSİ?

İSKİ'nin son ölçümlerinde Darlık Barajı yüzde 90,94 ile İstanbul'un en yüksek doluluk oranına sahip su kaynağı oldu. Darlık'ı yüzde 81,33 ile Ömerli ve yüzde 76,90 ile Alibey takip etti.

Listenin diğer ucunda ise yüzde 6,94 dolulukla Pabuçdere yer aldı. Kazandere Barajı da yüzde 11,32 seviyesinde kalarak kentteki su miktarı en düşük barajlardan biri oldu.