15 Kasım 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar

15 Kasım 2026 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen haftanın merakla beklenen çekilişinin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle kupon hazırlayan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için sorgulama ekranına yöneldi. İşte 15 Kasım Şans Topu kazanan numaraları…
15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları belli oldu. Kazandıran numaralar, sonuç sorgulaması yapmak isteyenler için açıklandı.
İşte sonuçlar:
Şans Topu biletinizin sonucunu öğrenmek için biletinizi nereden aldığınız fark etmiyor. Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yaparak "Bilet Sorgulama" bölümünden biletinizi kontrol edebilir, çekiliş sonucuna kolayca ulaşabilirsiniz.
KAZANAN NUMARALARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Piyango bünyesinde düzenlenen Şans Topu, haftada iki gün olmak üzere Çarşamba ve Pazar akşamları gerçekleştirilir. Oyuncular, birinci kümeden (1-34 arası) 5 adet, ikinci kümeden (1-21 arası) 1 adet numara seçerek kuponlarını oluştururlar.