15 Kasım Süper Loto sonuçları belli oldu! İşte kazandıran rakamlar

15 Kasım 2026 Süper Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın son çekilişinin ardından Milli Piyango tarafından belirlenen şanslı numaralar açıklandı. Büyük ikramiyenin sahibini öğrenmek ve kuponunda kazanan numaraların bulunup bulunmadığını kontrol etmek isteyenler, Süper Loto sonuç sorgulama ekranına akın etti.