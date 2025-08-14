15 Temmuz şehidinin mezarı tahrip edildi: Gözaltına alınan şüpheli ’hatırlamıyorum’ dedi

Sarıyer İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi İstinye Mezarlığında bulunan 15 Temmuz Şehidi olan Fatih Satır'ın mezarı dün sabah saatlerinde tahrip edildi. İhbar üzerine konuyla çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan çalışmalarda, 15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ınmezarına geçilmiş, mezarın üzerindeki toprağın tahrip edildiği görülmüş, çevrede yapılan araştırma ve kamera çalışmalarında, bahse konu mezara zarar veren şüpheli şahsın T. D.(35) olduğu belirlendi.

3 mala zarar verme, 1 kasten yaralama, 1 resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydı olan şüpheli T.D. Aynı gün 20:00 sıralarında bahse konu mezarlığın girişinde yerde bulunan taşları araç trafiğinin olduğu yola doğru fırlattığı sırada yakalandı.

"HATIRLAMIYORUM"

Şüpheli şahıs Gasp Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi. Şüphelinin ilk beyanında hatırlamıyorum dediği öne sürüldü.